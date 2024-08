Retrô vence Manauara e abre vantagem nas oitavas de final da Série D

A- A+

Em um jogo que ficou paralisado por 19 minutos após a ambulância da Arena de Pernambuco deixar o estádio - o confronto só foi reiniciado após o veículo retornar ao local -, o Retrô venceu o Manauara por 2x0, neste domingo (11), pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.





Os gols do Retrô foram marcados por Alencar, aos 41 minutos do primeiro tempo, e Radsley, aos dez da etapa final. A Fênix ainda teve chances de transformar a vitória em goleada, mas desperdiçou.



Com o triunfo, o Retrô pode perder por até um gol de diferença no duelo da volta, sábado (17), na Colina, que ainda assim avança para as quartas de final, seguindo vivo na trajetória rumo ao acesso à Série C.

