Olimpíada Cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris-2024: veja detalhes do evento O Stade de France é o palco do fim dos Jogos Olimpícos de Paris com mais de 80 mil pessoas presentes

A cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris-2024 teve início a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (11). O evento acontece no Stade de France, com 80 mil pessoas presentes.

O encerramento dos Jogos Olímpicos começou com a uma apresentação musical com diversos artistas. A música escolhida foi "Sous le ciel de Paris", que exalta Paris e cita o apelido de "cidade do amor".

O fogo da pira olímpico foi apagado no Jardim de Tuileries e transportado até o estádio. O destaque ficou com o nadador francês Léon Marchand que ganhou quatro ouros e um bronze na Olimpíada de Paris.

Após a execução do hino nacional da França, as bandeiras das 205 nações que participaram dos Jogos Olímpicos entraram no estádio.

O palco principal no centro do Stade de France representa o formato do mapa-múndi. Uma medalha de ouro gigante foi colocada no centro dos continentes.

Porta-bandeiras das 205 nações no Stade de France. Foto: MIGUEL MEDINA/ AFP

Medalhistas de ouro no vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda foram as porta-bandeiras da delegação do Time Brasil.

As duas representaram a primeira vez que as mulheres conquistaram a maioria das medalhas do Brasil. Foram 12 de 20 no total.

Duda e Ana Patrícia, porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento. Foto: Divulgação/COB.

Além dos porta-bandeiras de cada nação, atletas que participaram dos Jogos Olímpicos também entraram no Stade de France.

