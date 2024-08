A- A+

Bárbara Domingos disputa a final no individual geral da ginástica rítmica das Olimpíadas de Paris, nesta sexta-feira (9). A competição tem início a partir das 9h30 (horário de Brasília).

A brasileira garantiu a vaga na decisão por medalha após atingir a 8ª melhor nota na fase classificatória entre as 24 concorrentes com 129.750 pontos no total.

Bárbara Domingos fez história e se tornou a primeira brasileira finalista no individual geral da ginástica rítmica. Ela, inclusive, é única das Américas a participar da final.

A ginasta brasileira vai enfrentar outras noves candidatas nos quatro aparelhos: bola, arco, maças e fita.

Histórico de Bárbara Domingos



A atleta de 24 anos está nos Jogos Olímpicos pela primeira vez.

No Pan-Americano de Santiago, em 2023, a ginasta conquistou três ouros, sendo um no individual geral, um na bola e um na fita.

A brasileira também alcançou duas pratas no Chile, sendo uma no arco e outra nas maças.

No início deste ano, Babi ainda foi ouro no individual geral e no arco do Pan de Ginástica Rítmica, realizado na Guatemala.

Ginástica rítmica: onde assistir final de Bárbara Domingos



TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV transmitem a disputa pelo ouro.



Ginástica rítmica: disputa por equipes

Além da disputar de Bárbara Domingos no individual geral, o Brasil vai disputar as etapas classificatórias para a final por equipes da ginástica rítmica.

A disputa começa a partir das 5h (horário de Brasília) desta sexta-feira (9). Caso se classifique, o Brasil disputa final no sábado (10).

