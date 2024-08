Babi Domingos avança à final e é chance de medalha inédita para o Brasil na ginástica rítmica

A- A+

Bárbara Domingos, conhecida como Babi, estreou bem na classificatória do individual geral da ginástica rítmica, nesta quinta-feira (8), e colocou o Brasil pela primeira vez numa final olímpica da modalidade. A brasileira terminou a fase na 8ª colocação.

Dentre 24 competidoras, Babi foi a sexta melhor com as apresentações nas duas primeiras rotações.

A ginasta conseguiu a nota de 33.100, na bola, e 33.750, no arco, totalizando uma média de 67.850.

Já no segundo horário, Babi obteve 31.700 na fita e 30.200 nas maças, encerrando a classificatória com um total de 129.750, encerrando a fase classificatória na 8ª posição.

Babi só precisava ficar entre as dez melhores para garantir vaga na final e lutar por uma medalha.

Como chega Babi Domingos?

Babi, de 24 anos, disputa os Jogos Olímpicos pela primeira vez. No Pan-Americano de Santiago, em 2023, a ginasta conquistou três ouros, sendo um no individual geral, um na bola e um na fita. A brasileira também alcançou duas pratas no Chile, sendo uma no arco e outra nas maças.

No início deste ano, Babi ainda foi ouro no individual geral e no arco do Pan de Ginástica Rítmica, realizado na Guatemala.

