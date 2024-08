Maria Clara Pacheco perde para chinesa nas quartas taekwondo, mas pode ir à repescagem

A- A+

Maria Clara Pacheco perdeu de virada na categoria até 57kg do taekwondo para a chinesa Zongshi Luo, número 1 do mundo, por 2 rounds a 1, na manhã desta quinta-feira (8).

Maria Clara soube se defender bem da chinesa no primeiro round e venceu a etapa por 1 a 0, após a chinesa tomar uma punição por ter caído no chão.

No segundo round, vitória de Luo por 3 a 2, após conseguir acertar um golpe no tronco, que vale dois pontos, e contar com uma falta de Maria Clara. A brasileira pontuou por duas punições da chinesa.

No terceiro round, Luo venceu Maria Clara após acertar dois chutes na cabeça - golpe que vale três pontos - e fechou a parcial em 6 a 0.

Maria Clara agora precisa torcer para que sua adversária avance até a final para poder disputar a repescagem valendo a medalha de bronze.

Taekwondo masculino

Na categoria até 68kg do taekwondo masculino, Edival Pontes, o "Netinho" lutou mais cedo e foi eliminado nas oitavas de final após perder por 2 rounds a 1 para Zaid Kareem, da Jordânia.

Netinho, contudo, se encontra na mesma situação de Maria Clara. O brasileiro torce para que Zaid avance até a final, para que ele possa ir à repescagem e dispute a medalha de bronze.



