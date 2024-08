Atletismo: Brasil é sexto no revezamento 4x100m masculino e fica de fora da final

A- A+

O Brasil ficou em sexto no revezamento 4x100m masculino de atletismo e ficou de fora da final da modalidade.

A equipe formada por Gabriel dos Santos, Felipe Bardi, Erik Cardoso e Renan Correa fez o tempo de 38s73 e terminou na 14ª colocação geral - a penúltima.

Na bateria do Brasil, avançaram para a final China, França e Canadá, em primeiro, segundo e terceiro, respectivamente.

Na outra bateria, também garantiram presença na final as equipes dos Estados Unidos, África do Sul, Grã-Bretanha, Japão e Itália.

A final acontece nesta sexta-feira (9), às 14h47.

O Brasil também competiu nesta primeira sessão do dia no atletismo no arremesso do peso. Mas não conseguiram avançar à final. Ana Caroline Silva registrou 17,09 metros enquanto Lívia Avancini registrou 16,26m. Elas terminaram na 23ª e na 29ª posições no geral, respectivamente

Ana Caroline Silva e Lívia Avancini não atingem macra qualificatória (19,15m) e ficam fora da final do arremesso de peso feminino.



