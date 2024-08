Conheça o salário milionário de Snoop Dogg para comentar a Olimpíada por emissora americana

A- A+

Snoop Dogg pode não estar competindo na Olimpíada de Paris-2024, mas é sem dúvida um dos destaques da "delegação" dos Estados Unidos. O rapper vem viralizando nas redes sociais a realizar comentários ou aparições em momentos divertidos dos jogos.

O músico foi contratado pelo canal NBC, que detém os direitos de transmissão nos Estados Unidos e que tem as Olimpíadas como um dos seus principais veículos de arrecadação. Para atrair público e anunciantes, o canal apostou no estilo particular do artista para produzir momentos divertidos.







Em 2021, Snoop já havia comentado os jogos, ao lado de Kevin Heart, para o streaming Peacock, do mesmo grupo da NBC, e foi considerado um sucesso.

Para atrair o músico, a emissora precisou abrir a carteira. Segundo o analista de mercado Henry McNamara, uma fonte da NBC afirmou que Snoop está recebendo US$ 500 mil por dia, o que dá R$ 2,8 milhões na conversão atual.

Já o jornal alemão Bild reporta que o valor pode ser ainda mais quando aplicados possíveis bônus de audiência e engajamento. Segundo a publicação, o valor recebido por Snoop pode chegar em até US$ 15 milhões (R$ 85 milhões).

Nas redes de Snoop, é possível acompanhar parte da jornada do artista em Paris. Ele já praticou esgrima, nadou com Michael Phelps, visitou a Monalisa no Louvre e mais.

Veja também

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: Tamires tem lesão diagnosticada e está fora de Brasil x Espanha