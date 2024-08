Mijaín López vence chileno e conquista feito inédito nas Olimpíadas; confira

A- A+

Mijaín López Núñez, esse é o nome de um dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos. Nesta terça-feira (06), o atleta cubano de wrestling no estilo greco-romano, venceu o compatriota naturalizado chileno, Yasmani Acosta, e tornou-se o primeiro da história a conquistar o lugar mais alto do pódio em cinco edições diferentes.

How it started ↔️ how it's going.



Five Olympics, five golds, one Mijain Lopez. pic.twitter.com/Mqo40yoyaM — The Olympic Games (@Olympics) August 6, 2024

No alto dos 41 anos, o cubano derrotou três atletas antes de chegar à grande final. O duelo decisivo foi contra outro cubano, mas que defende as cores do Chile. Experiente, Mijaín forçou uma penalização do adversário e logo depois conseguiu fazer um role, quando encosta as escápulas do adversário no solo, e somou mais dois pontos, indo para o intervalo na vantagem de 3 a 0.

Depois dos 30 segundos de intervalo, o cubano forçou mais uma penalização, somando mais um ponto. Depois de mais um tempo, López aplicou uma queda e alcançou mais dois pontos. Assim, foi só segurar o resultado e ao estouro cronômetro, o cubano venceu por 6 a 0, terminando com mais um ouro.

Até o início das Olimpíadas de Paris, Mijaín estava no grupo com outros cinco atletas na história dos esportes que compartilhavam o recorde de conquista de quatro medalhas de ouro na mesma prova individual nos Jogos Olímpicos diferentes: o nadador norte-americano Michael Phelps; seus compatriotas do atletismo Carl Lewis e Al Oerter; Paul Elvstrom, da Dinamarca, na vela; O lutador japonês Icho Kaori

