Olimpíadas: conheça Mijain López, cubano que pode atingir feito histórico em Paris

O lutador de wrestling Mijain Lopez pode atingir feito histórico nas Olimpíadas de Paris. O cubano, que atua no estilo greco-romano, pode se tornar o primeiro da história a conquistar medalhas de ouro em cinco edições diferentes. Aos 41 anos, essa será a sua última competição profissional.

Atualmente são seis atletas na história do esporte que compartilham o recorde de conquista de quatro medalhas de ouro na mesma prova individual nos Jogos Olímpicos em edições diferentes: o nadador norte-americano Michael Phelps; seus compatriotas do atletismo Carl Lewis e Al Oerter; Paul Elvstrom, da Dinamarca, na vela; O lutador japonês Icho Kaori e o lutador greco-romano de Cuba, Mijain Lopez.

Nascido em Pinar del Rio, pequeno município a oeste da ilha de Cuba, López começou a lutar quando tinha dez anos. O atleta fez sucesso desde a época das categorias de base e chegou à sua primeira competição profissional em 2002.

Entre os anos de 2004 e 2012, López ficou de fora dos três primeiros lugares em apenas uma oportunidade. Na sua estreia em Jogos Olímpicos, em 2004, em Atenas, há 20 anos.

Portanto, Paris será a sua sexta participação olímpica. O lutador venceu as edições de 2008, 2012, 2016 e 2021, todas foram na categoria mais pesada, hoje, com atletas até 130kg.

Mijain luta na modalidade greco-romana, onde os atletas só podem usar os braços e o tronco para atacar e se defender. Junto aos soviéticos Alexandr Karelin e Aleksandr Kolchinskyi, é considerado como um dos melhores de todos os tempos na sua modalidade.



Mijain LOPEZ going for his fifth Olympic at #Paris2024



- Beijing 2008

- London 2012

- Rio 2016

- Tokyo 2020



Can he create history by winning his 5th Olympic gold in GR 130kg?#PathToParis #Paris #Wrestling #uww #thehomeofwrestling pic.twitter.com/g0KYJPqYb7