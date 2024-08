A- A+

Esportes Aplicativo de namoro, anonimato e esportes: conheça a história de amor de Simone Biles com o marido Casal se conheceu em 2020, e oficializou união em maio de 2023

Aos 27 anos, Simone Biles voltou a fazer história nos Jogos Olímpicos. Após o ocorrido nas Olimpíadas de Tóquio, a atleta teve um retorno triunfal em Paris, onde conquistou três medalhas de ouro e uma de prata, impressionando o mundo mais uma vez.

Celebridades como Lady Gaga e Ariana Grande, além de lendas do esporte como Michael Phelps e Serena Williams, estiveram presentes nas arquibancadas para admirar sua destreza na ginástica artística.

Assim como em todas as suas competições, os pais de Simone estiveram presentes em Paris. Contudo, desta vez, a atleta contou com um apoio adicional: o de Jonathan Owens, seu esposo há um ano, com quem começou um relacionamento de uma forma curiosa em março de 2020.

A campeã olímpica tem uma história de amor interessante com Jonathan Owens, que também é atleta. Aos 29 anos, Owens é jogador de futebol americano pelo Green Bay Packers, equipe da NFL.



Embora ambos pertençam ao mundo dos esportes, se conheceram através de um aplicativo de encontros, em um momento em que, apesar de Simone já ser uma estrela da ginástica, Owens não sabia quem ela era.

Em várias entrevistas, o casal revelou que se conheceu através de um aplicativo de encontros.

"Estive na app por alguns dias e ela apareceu. Deixe-me ver quem é... Ginástica artística? Nunca prestei muita atenção nisso, então fiquei curioso," contou Owens em uma entrevista recente ao podcast The Pivot. Ele decidiu tentar a sorte, e foi então que ambos perceberam o interesse mútuo. Depois de uma sessão de treino, Owens voltou e notou novos "curtidas" no Instagram.

“Peguei meu celular e ela me mandou uma mensagem pelo aplicativo... Naquele momento, eu não sabia quem ela era, mas a primeira coisa que notei foi que ela tinha muitos seguidores, então pensei: ‘Ela deve ser boa’,” relatou o jogador.

Mas por que Owens não sabia quem Simone era, considerando que ela foi uma das maiores estrelas dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro? Durante a entrevista, Owens explicou que, na época em que Simone venceu as Olimpíadas, ele estava na universidade e não tinha acesso aos canais que transmitiam os Jogos Olímpicos, além de estar ocupado com suas próprias responsabilidades.

Esse desconhecimento, segundo Owens, foi um dos aspectos que mais agradaram a Simone.

"Este foi um par feito no céu. Não há pessoa melhor para mim. Ela me ama, é muito carinhosa. Eu adoro isso. E é simplesmente incrível ver o quanto ela se dedica a tudo," afirmou o atleta à Texas Monthly. Por sua vez, Simone contou ao The Wall Street Journal que, quando viu Jonathan no aplicativo, pensou que ele era "muito bonito". “Dei um oi... e então vi que ele estava na área de Houston, então começamos a conversar um pouco, e depois saímos.”

Em fevereiro de 2022, Jonathan pediu Simone em casamento, e ela disse sim.

“Mal posso esperar para passar a vida inteira com você, você é tudo que eu sonhei e mais. Vamos nos casar, noivo,” escreveu Simone em uma postagem no Instagram anunciando o noivado. O casal se casou em 6 de maio de 2023 e celebrou a união com uma espetacular cerimônia na praia, cercados por familiares e amigos.

Recentemente, no documentário Simone Biles Vuelve a Volar, lançado pela Netflix e que rapidamente se tornou um dos títulos mais assistidos na Argentina, o casal revelou que está construindo sua própria casa em Houston, Texas.

“Nunca pensei que construiríamos uma casa. É estranho. É diferente, porque nunca imaginei estar nesta fase da minha vida, mas me sinto muito grata,” disse Simone. “Sentimos que esta casa será nosso lar para sempre e que vamos envelhecer nela,” refletiu.

Durante o último mês, Owens apoiou incondicionalmente sua esposa nos Jogos Olímpicos de Paris. Simone brilhou e conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata para os Estados Unidos. Seu marido, obviamente, comemorou suas vitórias.

“Presenciando a história cada vez que você pisa no tablado. Parabéns, amor, por se tornar a ginasta americana mais condecorada da história olímpica. Simplesmente incrível! São 8! Estou muito grato por ter estado lá para ver,” expressou o jogador.

Apesar de algumas críticas por Owens ter posado para fotos com a medalha de ouro no pescoço, Simone só teve palavras de amor e gratidão: “Significa o mundo que você esteja aqui. Meu coração inteiro, te amo.”

Agora, a estrela da ginástica artística está aproveitando plenamente suas conquistas em Paris. Além disso, não hesita em compartilhar publicamente os planos que tem com seu marido.

Em uma entrevista recente ao Today, Simone revelou que eles sempre conversam sobre ter filhos e que Jonathan “já teria tido filhos ontem, se pudesse.” “Obviamente, ambos temos metas que queremos alcançar antes de formar uma família,” admitiu, mas deixou claro que “definitivamente” se vê como mãe no futuro.

