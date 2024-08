Em jogo de 'seis pontos', Sport visita o Vila Nova pela Série B

A- A+

Historicamente, enfrentar o Vila Nova é sinônimo de bom resultado para o Sport. Afinal, em 17 embates entre as equipes - todos pela Série B -, os pernambucanos só saíram derrotados uma única vez. Foi em 2004, por 2x1, em Goiânia. No mais, são nove vitórias rubro-negras e sete empates. Na noite desta sexta-feira (16), defendendo um tabu de 20 anos, o Leão volta a encontrar o adversário. Em confronto válido pela 21ª rodada da Segundona, às 21h, o Leão visita o Tigre, no Onésio Brasileiro Alvarenga.

O duelo desta sexta é o famoso “jogo de seis pontos”, pois coloca no caminho leonino um oponente direto na briga pelo acesso. Com 32 pontos, o Sport inicia a rodada na 5ª colocação. O Vila, por sua vez, vem logo abaixo, em 6º, com dois pontos a menos.

Sem perder há sete jogos na competição, além de somar cinco compromissos de invencibilidade na condição de visitante, o Sport se depara com um dos melhores mandantes desta edição da Série B.

Após dez jogos na capital goiana, o Tigre ainda não sentiu o sabor da derrota frente ao seu torcedor. São 24 pontos para a equipe de Luizinho Lopes, com sete triunfos e três resultados de igualdade. Só Mirassol (26 pontos) e América-MG (25 pontos) estão acima, quando o quesito é atuar em casa.

“Eles fazem valer o mando deles, mas sabemos do nosso potencial e do que podemos entregar. Temos vindo de resultados positivos fora de casa e sabemos que podemos buscar a vitória lá em Goiânia. É um campo que vai favorecer eles, e a torcida é um fator que o jogador gosta. Então, sabemos que vai ser um jogo complicado, mas vamos buscar um resultado positivo”, falou o atacante Gustavo Coutinho.

Formação

Para o compromisso no OBA, Guto Ferreira não poderá contar com cinco jogadores. O lateral-esquerdo Felipinho e o atacante Chrystian Barletta estão suspensos. Além da dupla, o zagueiro Rafael Thyere, o lateral-direito Palacios e o atacante Romarinho estão entregues ao departamento médico e estão fora do jogo.

Da lista, enquanto os lesionados ainda não tiveram a oportunidade de atuar sob o comando de Guto Ferreira, apenas Barletta vinha sendo utilizado como titular. Em seu lugar, a expectativa é que o recém-chegado Wellington Silva seja acionado. O jogador fez sua estreia no decorrer do confronto com o Amazonas, na Arena de Pernambuco. Tití Ortiz, Lenny Lobato, Vini Faria e Pablo Dyego são outras opções.

Após afirmar estar adotando cautela com os reforços, Guto deixa em xeque duas mudanças nas laterais. Fabinho e Dalbert podem dar lugar a Di Plácido e Igor Cariús, na direita e esquerda, respectivamente.

Ficha técnica

Vila Nova

Dênis Júnior; Elias, Quiroga, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique; Alesson, Júnior Todinho e Henrique Almeida. Técnico: Luizinho Lopes.

Sport

Caíque França; Fabinho (Di Plácido), Allyson, Luciano Castán e Dalbert (Igor Cariús); Luciano, Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia/GO)

Horário: 21h

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e Tiago Diel (ambos do RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Premiere, TV Brasil e Canal GOAT.

