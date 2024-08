A- A+

SÉRIE B Gustavo Coutinho celebra boa fase no Sport e projeta duelo contra o Vila Nova: "Jogo muito difícil" Atacante marcou dois gols nos últimos dois jogos do Leão

Visando retornar ao G-4, o Sport enfrenta o Vila Nova nesta sexta-feira (16), às 21h, em Goiânia. Para o duelo, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão contará com o atacante Gustavo Coutinho, que voltou a viver uma boa fase no clube pernambucano.

Depois de passar mais de dois meses sem balançar as redes e perder a titularidade na equipe então comandada por Mariano Soso, Coutinho reconquistou a confiança do atual técnico Guto Ferreira e foi relacionado para as duas últimas partidas — marcando o gol de empate contra o Santos e um dos tentos da vitória diante do Amazonas, no último sábado (10).

Artilheiro do Leão nesta temporada, com 16 gols, Coutinho celebra a retomada do bom momento na Série B.

“Fico feliz em retomar essa fase boa, dois jogos e dois gols. Pude marcar no último jogo na Arena com a nossa torcida. Eu sentia falta disso, é algo especial para mim. Pude, no sábado, fazer gol e contribuir com meus companheiros", disse o atacante.

Próximo adversário do Sport, o Vila Nova ainda não perdeu como mandante na Série B. No OBA, foram 10 jogos, com sete vitórias e três empates. Mesmo ciente da dificuldade do próximo jogo, o atacante acredita que o Sport possa conquistar um bom resultado fora de casa.

“A gente vai para Goiânia sabendo que é um jogo muito difícil e complicado. Eles fazem valer o mando deles. Mas sabemos do nosso potencial e do que podemos entregar. Temos vindo de resultados positivos fora de casa e sabemos que podemos buscar a vitória lá em Goiânia. É um campo que vai favorecer eles, e a torcida é um fator que o jogador gosta. Então, sabemos que vai ser um jogo complicado, mas vamos buscar um resultado positivo", pontuou Coutinho.

Sport na Série B

O Sport está na 5ª colocação da Série B, com 32 pontos. A um ponto do G-4, o Leão poderá entrar na zona de acesso caso vença o Vila Nova nesta sexta (16).



Veja também

RACISMO Botafogo irá banir torcedor que cometeu racismo contra Palmeiras