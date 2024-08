De saída: Sport anuncia rescisão em comum acordo com goleiro Renan

A- A+

O goleiro Renan está de saída do Sport. O jogador estava emprestado ao Juventude desde o início da temporada. Com o fim do vínculo com os gaúchos, o atleta rescindiu com o Leão, em comum acordo, "para acertar em definitivo com outra equipe", publicou o Rubro-negro, nesta terça-feira (20). Segundo informações, o destino do arqueiro deve ser o Santos.

O Clube deseja sorte e sucesso ao atleta… pic.twitter.com/TwnKib0ZxF — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 20, 2024

"O Sport Club do Recife informa o fim do contrato do goleiro Renan. Após encerrar o empréstimo junto ao Juventude recentemente, ele também teve o vínculo com o Leão rescindido, em comum acordo, para acertar em definitivo com outra equipe. O Clube deseja sorte e sucesso ao atleta na sequência da carreira", postou o Sport em suas redes sociais.

Renan foi titular durante boa parte do ano passado com a camisa do Sport. Na reta final da Série B, contudo, acabou perdendo espaço após atuações irregulares. Ao todo, foram 53 partidas com a camisa rubro-negra e 40 gols sofridos.

Neste ano, pelo Juventude, ele pouco foi utilizado. Renan teve que lidar com lesões e atuou em apenas duas partidas do Campeonato Gaúcho. Nas vitórias por 1x0, sobre o Santa Cruz-RS e 4x0, sobre o Guarany Bagé.

