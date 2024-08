STF nega recurso da CBF para reconhecer Flamengo também como campeão brasileiro de 1987

A- A+

O Sport segue como único campeão brasileiro de 1987. Nesta terça (20), o Supremo Tribunal Federal (STF) negou um recurso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que tentava reconhecer também o Flamengo como vencedor do torneio nacional.





“Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e nos regulamentos dos campeonatos brasileiros de futebol, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário”, disse o ministro Flávio Dino, relator na decisão do caso.



Em 2023, o STF também havia negado um recurso, desta vez apresentado pelo Flamengo, que solicitava a divisão do título nacional com o Sport. O Leão foi considerado o vencedor da competição em 1987, tendo direito ao troféu e a presença na Libertadores da América de 1988.

