Sport perde Felipe, suspenso, para encarar Coritiba, mas tem volta de atacante

Em preparação para mais um compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport terá que lidar mais uma vez com mudanças na escalação. Após receber o terceiro amarelo contra o Vila Nova, o volante Felipe está não poderá ser relacionado para encarar o Coritiba, nesta quinta-feira (22), às 21h, na Arena de Pernambuco.

Sem Felipe, titular absoluto da cabeça de área, Guto Ferreira deve optar por acionar Fabinho na formação inicial. Na última rodada, o camisa 7 foi acionado na reta final da partida, em Goiânia, dando indícios que pode herdar a vaga do companheiro. Fábio Matheus e Lucas André são outras opções.

Vale lembrar que desde sua chegada, Guto vem escalando o Sport com três volantes. Além de Felipe, Luciano e Fabricio Domínguez têm sido escalados entre os titulares. Assim, caso o treinador opte por uma equipe mais ofensiva, um jogador de frente poderia ser o escolhido para ficar com a vaga do camisa 94.

Retorno na frente

Enquanto um vira desfalque, outro volta. Ausente por suspensão diante do Vila Nova, o atacante Chrystian Barletta fica à disposição de Guto Ferreira. Contra os goianos, o recém-chegado Wellington Silva assumiu a titularidade.

Buscando se recuperar do revés sofrido na última rodada, o Sport é o atual 6º colocado na Série B, com 32 pontos. São dois pontos a menos que o América-MG, equipe que abre o G-4 da Série B. O Coritiba, por sua vez, ocupa a 13ª posição, com 27 pontos.

