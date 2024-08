A- A+

Sport Presidente do Sport fala de impacto financeiro com volta à Ilha: "Na Arena tem um custo muito maior" Rubro-negro vem somando prejuízos com jogos no estádio construído para a Copa de 2014

A torcida do Sport faz contagem regressiva para voltar a ver o time atuando na Ilha do Retiro. Com o estádio fechado para melhorias desde o início da temporada, o clube terminou o plantio do gramado nos últimos dias. Na última segunda-feira (19), inclusive, o novo ‘tapete’ e funcionários das obras receberam a bênção do Arcebispo Emérito de Recife e Olinda, Dom Fernando Saburido, em uma roda de oração.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o presidente rubro-negro, Yuri Romão, deu detalhes sobre a reforma e falou da expectativa de ter a Ilha do Retiro de volta. Ainda segundo o cartola, o clube trabalha para reencontrar o torcedor no dia 12 de setembro, diante do CRB, pela 26ª rodada da Série B.

“Estamos trabalhando muito forte para isso, de domingo a domingo. Nossa expectativa se mantém. O gramado terminou, agora é questão de irrigar e adubar. Ontem (segunda), começamos a compactação. Em um mês estará perfeito”, falou o mandatário.

A iluminação do estádio também vem sendo trocada. Todos os refletores passarão a contar com painéis de LED. O clube aguarda apenas as lâmpadas chegarem ao Recife para realizar a instalação. “Dependemos mais dos outros do que da gente”, afirmou Romão.

Além do que diz respeito à qualidade do espetáculo, o torcedor poderá ver outras novidades na Ilha do Retiro. Principalmente no setor das sociais. No intuito de garantir um ambiente acessível, o Sport está construindo um novo setor para pessoas com deficiência (PcD) acompanharem as partidas. Dois banheiros voltados para este público também serão entregues - um masculino e outro feminino -, e um Espaço Família para os demais sócios.

Lado financeiro

Com a Ilha em reforma desde o começo da temporada, o Sport tem mandado seus jogos na Arena de Pernambuco. Em nove partidas realizadas em São Lourenço da Mata nesta edição da Segundona, o Rubro-negro tem uma média de 14.141 espectadores.

No ano passado, com a Ilha à disposição e excluindo os jogos que realizou com portões fechados, o Sport teve, na média, o apoio de 18.510 pagantes por compromisso.

“Me coloco no lugar das pessoas, para muita gente é ruim ir (para a Arena). Nesta rodada mesmo, um jogo quinta-feira, às 21h, vai acabar às 23h. Para você se deslocar não é fácil, principalmente para quem depende de transporte público. Com a volta para a Ilha, a gente acha que vai melhorar sensivelmente a questão do público e também da renda”, pontuou Yuri Romão.

Dos nove jogos feito pelo Sport como mandante, a reportagem só não conseguiu ter acesso aos boletins financeiros do duelos com América-MG e Ponte Preta - não divulgados pela CBF. No mais, somadas receitas líquidas de sete partidas, o Leão teve um prejuízo de R$ 337.894,53 atuando na Arena. "Fazer um jogo na Arena tem um custo muito maior", limitou-se a dizer o presidente.

Ademais, uma queda na quantidade de associados também foi sentida pela diretoria. O dirigente contou que em 2023 o clube chegou a ter 25 mil sócios pagantes, mas que agora o número gira entre 19 e 20 mil.

“Há, sim, uma expectativa no aumento do sócio-torcedor. Chegamos a ter 25 mil, no ano passado, e, hoje, está entre 19 e 20 mil. Com o retorno à Ilha, creio que muitos daqueles que não pagam porque não estão indo à Arena, voltem a pagar”, concluiu.

