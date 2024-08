A- A+

Sport Melhor? Pior? Relembre situação do Sport após 21ª rodada das Séries B 2022 e 2023 Atualmente, Leão é o sexto colocado, com 32 pontos, mas com dois jogos a menos

Depois de ficar no quase por duas temporadas, o acesso é tratado como uma obrigação no Sport, seja por torcedores ou por quem faz o dia a dia do clube. Na prática, entretanto, alguns tropeços da equipe têm feito os rubro-negros relembrarem os insucessos recentes.

Com o revés para o Vila Nova, na última rodada, por exemplo, o Sport perdeu uma nova oportunidade de retornar ao G-4 da Série B. Além de estacionar nos 32 pontos, o Leão caiu para o sexto lugar e ainda viu a equipe goiana ultrapassá-lo na tabela de classificação.

Vale lembrar que o Sport ainda tem dois jogos a menos - ainda não remarcados pela CBF -, em relação aos principais concorrentes ao acesso, diante de CRB e Operário-PR, respectivamente. Supondo que tivesse vencido seus compromissos atrasados, a equipe da Ilha do Retiro estaria agora com 38 pontos, dividindo a liderança da Segundona com o Mirassol.

Tal possibilidade, porém, não faria o time dirigido por Guto Ferreira superar a campanha do elenco do ano passado. Após 21 jogos, Enderson Moreira e companhia somaram 41 pontos no recorte. Pontuação idêntica a do Vitória. No fim da competição, os baianos garantiram o acesso como campeões, com 72 pontos, enquanto o Sport chegou a 63, terminando o certame em sétimo.

Já em 2022, apesar de também ficar perto do acesso, o Sport tinha uma campanha inferior à atual faltando 17 rodadas para o término da Segundona. O Leão era apenas o sétimo, com 30 pontos. O time pernambucano estava sete pontos atrás do Grêmio, equipe que abria o grupo dos quatro primeiros.

Naquele campeonato, o Sport encerrou sua participação na sétima colocação, com 57 pontos, cinco atrás do Vasco, que ficou com a última vaga à elite.

Próximo jogo do Sport

Lutando para não ter o mesmo final das duas últimas temporadas, o Sport se prepara para voltar a entrar em campo pela Segunda Divisão. Nesta quinta-feira (22), o Leão recebe o Coritiba, às 21h, na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela 22ª rodada.

