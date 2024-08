Retrô enfrenta o embalado Brasiliense nas quartas de final da Série D

A- A+

Chegou o momento mais esperado da Série D, as disputas das quartas de finais, fase que definirá os quatro times que vão subir para a Terceira Divisão. O Retrô, único representante de Pernambuco nas fases de mata-mata, agora terá uma parada muito dura, enfrentar o embalado Brasiliense.

No sábado (16), a Fênix passou por dificuldades em Manaus, perdeu por 2 x 0 e teve que ir aos pênaltis para decidir a vaga contra o Manauara. O time de Camaragibe soube se reerguer e venceu por 4 x 1 nas penalidades.

Mas nessa próxima fase, o adversário promete não perdoar qualquer vacilo. Dono da segunda melhor campanha até aqui, o Brasiliense despachou o Brasil-RS com duas goleadas. 4 x 1 em Pelotas, no jogo de ida, e 5 x 0, na capital federal, no jogo de volta.

Os demais confrontos da Série D são Treze x Itabaiana; Anápolis x Iguatu; e Inter de Limeira x Maringá. Os times que avançarem à semifinal, estarão com vaga garantida na Série C de 2025.



