Futebol De olho em herdar vaga na Série D 2025, Central convoca torcida para apoiar o Retrô Caruaruenses postaram nas redes sociais um convite para os torcedores alvinegros marcarem presença na Arena de Pernambuco, no confronto da Fênix diante do Brasiliense

Nas redes sociais, o Central fez uma postagem convidando os torcedores caruaruenses para irem até a Arena de Pernambuco, domingo (25), para apoiar o Retrô no jogo diante do Brasiliense, pela ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Achou estranho? A explicação vem logo abaixo.

Caso o Retrô consiga eliminar o Brasiliense, o clube estará automaticamente na Série C em 2025. O que, em consequência, fará com que Pernambuco tenha mais uma vaga aberta para a disputa da Série D do ano que vem. E adivinha quem herdaria o lugar? Justamente o Central.

Vale citar que o Retrô indicou que vai abrir os portões para todos que quiserem apoiar o clube na partida, sem cobrança por ingressos.

“O jogo será de portões abertos. Basta apenas o torcedor chegar na Arena entre 15h e 17h, se dirigir a um dos quiosques no entorno do estádio e receber um ingresso. Não estamos pensando em ganho (financeiro) e sim no acesso. Sendo assim, não iremos medir esforços para isso. O ganho virá no futuro com outras ações. Vamos subir”, apontou Laércio Guerra, presidente do Retrô.

