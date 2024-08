Série D: Laércio Guerra diz que jogo contra o Brasiliense terá portões abertos

A- A+

É chegar, pegar o ingresso e apoiar o Retrô na fase que antecede o sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com o presidente da Fênix, Laércio Guerra, o confronto da equipe diante do Brasiliense, domingo (25), pela ida das quartas de final da Série D, terá portões abertos na Arena de Pernambuco. Uma decisão que deixa o ganho financeiro de lado para aumentar a presença da torcida na reta final da competição.









“O jogo será de portões abertos. Basta apenas o torcedor chegar na Arena entre 15h e 17h, se dirigir a um dos quiosques no entorno do estádio e receber um ingresso. Não estamos pensando em ganho (financeiro) e sim no acesso. Sendo assim, não iremos medir esforços para isso. O ganho virá no futuro com outras ações. Vamos subir”, apontou Laércio.



O presidente também contou que prepara uma bonificação especial em caso de classificação à Série C. “Sempre temos premiações por atingir metas e essa será a maior meta do clube. Sendo assim, teremos a nossa maior premiação da história”, apontou, sem divulgar valores.



Na primeira fase, o Retrô foi o segundo colocado no Grupo A4. No mata-mata, eliminou América-RN, nos pênaltis, e Manauara, chegando à fase que pode fazer o clube, fundado em 2016, chegar à Série C pela primeira vez.



“O que qualifica um time são os atletas. Fizemos uma melhor avaliação do grupo e felizmente conseguimos acertar nas lacunas que eram ruins, como o gol. Evoluímos demais nesta área. A expectativa (pelo acesso) é muito boa. Esperávamos por esse momento há algum tempo, sendo assim estamos preparados demais”, pontuou.

