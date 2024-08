A- A+

Série D Retrô x Brasiliense pelas quartas de final da Série D; veja onde assistir O confronto vale a vaga na terceira divisão do próximo ano

O Retrô inicia neste domingo (25) o duelo decisivo em busca do sonhado acesso à terceira divisão. A Fênix encara o Brasiliense pelo jogo de ida das quartas de final da Série D, às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.

A partida da volta será na casa do Brasiliense, na Boca do Jacaré, no dia 1º de setembro, às 15h30 (horário de Brasília).

Campanha das equipes

O Retrô passou na segunda posição do grupo A4 na fase de grupos da Série D. No mata-mata, a Fênix superou América-RN e Manauara, ambos nos pênaltis, para chegar até as quartas de final.

A equipe do Brasiliense fez a melhor campanha da primeira fase da quarta divisão com 32 pontos somados em 14 jogos disputados.

Real Noroeste e Brasil de Pelotas foram eliminados pelo Jacaré na fase eliminatória. Nas oitavas, o Brasiliense venceu os gaúchos pelo placar agregado de 9x1 (1x4 e 5x0).

Caso avance para as semifinais, o Retrô já garante a classificação para disputar a Série D do próximo ano.

Gustavo Jordão, diretor de futebol da Fênix, destacou que o clube está preparado para essa decisão na quarta divisão.

"A expectativa é boa, estamos confiantes e preparados. A gente sabe que tem capacidade de fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado".

O Retrô liberou entradas gratuitas para os torcedores que quiserem acompanhar a partida. De acordo com Gustavo, o staff do clube estará nos portões distribuindo as cortesias.

O técnico Itamar Schülle conta com o elenco à disposição e deve repetir a equipe que enfrentou o Manauara na fase anterior.

O Brasiliense também não conta com desfalques diretos e o treinador Carlos Winck tem seus principais jogadores disponíveis.

Os destaques das duas equipes na Série D são seus goleadores. Franklin Mascote, pelo Retrô, e Joãozinho, no Brasiliense, somam sete gols cada.

Retrô x Brasiliense: onde assistir

A partida entre Retrô x Brasiliense tem transmissão da TV Unibra, canal do Youtube.

Retrô x Brasiliense: arbitragem

Árbitro: Bráulio Machado

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu

VAR: Daniel Bins

