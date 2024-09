Brasiliense e Retrô se enfrentam por vaga na Série C; veja onde assistir

A- A+

Após vencer dentro de casa, o Retrô disputa a partida decisiva contra o Brasiliense valendo o acesso à Série C neste domingo, 1º de setembro, às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Boca do Jacaré.

A Fênix saiu em vantagem no duelo das quartas de final da Série D e joga pelo empate para buscar o primeiro acesso nacional de sua história.

A partida na Arena de Pernambuco terminou 1 a 0 para os mandantes com gol de Franklin Mascote.

Em caso de vitória do Brasiliense por um gol de diferença, a vaga na terceira divisão será decidida nos pênaltis.

Campanha com "casca"

O Retrô chega como um dos principais favoritos ao acesso na Série D desde 2022. Nos anos anteriores até chegou a fazer campanhas melhores na primeira fase, mas a equipe se superou neste ano.

O América-RN foi o primeiro adversário no mata-mata e a equipe de Camaragibe superou o rival nordestino nos pênaltis.

Nas oitavas de final, o Retrô venceu o Manauara por 2 a 0 no jogo de ida e foi derrotado pelo mesmo placar na volta.

Novamente a equipe de Itamar Schülle demonstrou maturidade para garantir a classificação nos pênaltis.

Para chegar neste momento decisivo, o Brasiliense passou pelo Real Noroeste com uma vitória e um empate, e pelo Brasil de Pelotas com dois triunfos, que somaram um placar agregado de 9 a 1.

As duas equipes chegam com os elencos completos para a partida decisiva. Além de contar com o artilheiro Mascote, que marcou na ida e soma sete gols na Série D, o Retrô tem como destaque Fernandinho.

O meia-atacante estava machucado desde o final da primeira fase e retornou justamente no último jogo diante do Brasiliense. Fernandinho deu a assistência para o único gol da partida.

Torcida pernambucana

Com o objetivo de ser mais um pernambucano na Série C do próximo ano, o Retrô também pode ajudar outra equipe do Estado.

Em caso de classificação da Fênix, o Central fica com a vaga na quarta divisão de 2025, que já tem o Santa Cruz classificado.

Onde assistir: Brasiliense x Retrô

A partida decisiva entre Brasiliense e Retrô terá transmissão do canal TV Unibra do Youtube.

