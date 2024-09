A- A+

Série D Retrô perde para Itabaiana e sai atrás por uma vaga na final da Série D Duelo decisivo acontece no próximo domingo (15), no Mendonção, em Sergipe

O Itabaiana tem sido uma pedra no sapato do Retrô nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer a Fênix nos dois encontros da primeira fase, o time sergipano largou na frente por uma vaga na final do certame.

Em duelo realizado na noite deste domingo (8), na Arena de Pernambuco, o Tricolor bateu os pernambucanos por 1x0. O confronto decisivo está marcado para o próximo domingo (15), às 16h, no Mendonção, em Sergipe.

Para escalar o time para o primeiro jogo da semifinal, o técnico Itamar Schülle teve que lidar com baixas consideráveis. Por questões físicas, Fernandinho e Guilherme Paraíba não foram relacionados para a partida deste domingo. Artilheiro da equipe na Série D, Mascote foi acionado apenas na etapa complementar.

Não foi por conta das ausências, porém, que o Retrô deixou de balançar as redes no primeiro tempo. O time de Camaragibe teve boas oportunidades para sair na frente no marcador, mas pecou nas finalizações.

Ainda aos três minutos, Rennan Siqueira já tinha ficado no quase, após desvio de cabeça. Logo em seguida, aos nove, foi a vez de Richard Franco perder o gol cara a cara com Jefferson. Ainda aos 13 jogados, Giva recebeu grande lançamento e finalizou por cima, quase dentro da pequena área.

Sofrendo com o ímpeto da Fênix, o Itabaiana só incomodou em duas chegadas. Na primeira, Jupi parou em defesa de Darley. Na segunda, contudo, Leilson cruzou da direita, aos 27, e Cleiton subiu mais que Toty para abrir o placar.

Em desvantagem, o Retrô seguiu pressionando os sergipanos em busca do gol de empate, mas viu a trave atrapalhar o objetivo. Aos 14 minutos, Toty cruzou e Giva acertou o poste direito. No rebote, o camisa 9 ficou com a sobra e chutou sobre a marcação.

Melhor jogador da Fênix em campo, Radsley também chegou perto. De longe, o camisa 21 carimbou a trave de Jefferson. Já no fim, o goleiro do tricolor sergipano ainda salvou a equipe com uma bela defesa em finalização de Fialho.

Ficha do jogo

Retrô 0

Darley; Esquerdinha, Michel e Rennan Siqueira (Leonan); Toty, Richard Franco (Mascote), Alencar, Radsley e Diego Guerra (Lucas Silva); Luisinho (Fialho) e Giva (Renato Henrique). Técnico: Itamar Schülle.

Itabaiana 1

Jefferson, Chiquinho, Caran, Gustavo Fagundes e Léo Carvalho (Kadu Barone); Gabriel Henrique, Tarcísio (Kauã) e Leilson (Jean Henrique); Jupi (João Vítor), Gabriel Araújo e Cleiton (Marlon). Técnico: Roberto Cavalo.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE). Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (ambos do CE)

Gols: Cleiton, aos 27' do 1T (ITA)

Cartões amarelos: Michel, Alencar, Leonan (RET); Gustavo Fagundes (ITA)

Público: 1.864 torcedores

Renda: R$ 630,00

Veja também

Seleção Brasileira Sem Vinícius Jr. e mais três, seleção brasileira treina de olho no Paraguai