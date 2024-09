A- A+

Futebol Retrô x Itabaiana: veja escalações e onde assistir jogo da semifinal da Série D Equipes já garantiram o acesso à Série C e agora lutam pelo título por uma vaga na final

O primeiro e maior objetivo da temporada 2024 foi alcançado: o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas engana-se quem pensa que o Retrô já está completamente saciado. O foco da Fênix agora é em garantir uma vaga na final da Série D e, quem sabe, terminar comemorando o primeiro título nacional da história. Para isso, a equipe terá de passar pelo Itabaiana/SE. O duelo de ida será neste domingo (8), às 18h30, na Arena de Pernambuco. A volta acontecerá dia 15 de setembro, às 16h, no Etelvino Mendonça.

Para o confronto, o técnico Itamar Schulle não terá a presença do zagueiro Dankler. Após o acesso, o atleta de 32 anos se transferiu para o Vila Nova, reforçando a equipe goiana na reta final da Série B.

Por falar em Schulle, o técnico, emprestado pelo Santa Cruz ao Retrô, pode ficar no clube de Camaragibe em 2025. O presidente da Fênix, Laércio Guerra, destacou que tem interesse em continuar com o profissional na temporada seguinte, se prontificando até a pagar ao Tricolor a multa rescisória de R$ 200 mil para acertar a transferência. Por outro lado, a Cobra Coral não abre mão de ter Schulle após o fim do empréstimo.

Enquanto a situação do técnico não é definida, o Retrô assegurou de forma permanente outro reforço que veio do Santa: o gerente de futebol Francisco Sales. O gestor acertou a renovação com a Fênix para 2025.

“Não tenho dúvidas de que o projeto do Retrô é grandioso. A gente vai forte na busca pelo acesso à Série B. Isso acontece por todas as condições dadas pelo presidente, a estrutura, o pagamento e as condições de trabalho. Estou animado e esperançoso para fazer um 2025 melhor que 2024”, destacou Francisco.

No gol, o Retrô aposta na boa fase vivida por Darley. O goleiro foi herói nas penalidades diante do Brasiliense, sendo protagonista na partida que garantiu o acesso à Série C. Vale citar que, ao subir de divisão, a Fênix ajudou o Central a herdar a vaga que pertencia a Pernambuco na Série D 2025, se juntando ao Santa Cruz.

A outra partida da semifinal da Série D será entre Anápolis/GO e Maringá/PR. O jogo de ida será domingo, às 16h, no Jonas Duarte. A volta será dia 15 de setembro, às 18h30, no Willie Davids.

Ficha técnica

Retrô



Darley; Guilherme Paraíba, Michel e Rennan Siqueira; Toty, Richard Franco, Alencar, Radsley e Rômulo; Fernandinho e Mascote. Técnico: Itamar Schulle



Itabaiana

Jefferson, Chiquinho, Caran, Gustavo Fagundes e Jupi; Gabriel Henrique, Léo Carvalho, Cleiton e Leilson; Gabriel Araújo e Kadu Barone. Técnico: Roberto Cavalo.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE). Assistentes: José Moracy de Sousa E Silva e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (ambos do CE)

Transmissão: TV Retrô

