Retrô x Itabaiana-SE pela semifinal da Série D: veja datas e horários das partidas

Com o acesso já garantido à Série C 2025, o Retrô segue vivo pelo título da quarta divisão. Nesta segunda-feira (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas e horários das partidas de semifinal contra o Itabaina-SE.

O primeiro duelo que vale vaga na final acontece na Arena de Pernambuco no dia 8 de setembro (domingo), às 17h (horário de Brasília).

A partida da volta será realizada no dia 15, outro domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Mendonção, em Sergipe.

Além de Retrô e Itabaiana, outras duas equipes disputam a segunda vaga na decisão. Anápolis-GO e Maringá-PR se enfrentam nas semifinais da Série D.

