Herói no Retrô, Darley defendeu um terço dos pênaltis nos mata-matas da Série D

Paredão! Talvez essa seja a melhor palavra para descrever Darley, goleiro do Retrô e que foi decisivo para a classificação do clube pernambucano para as semifinais do Campeonato Brasileiro Série D de 2024.

Darley, que já vinha de um histórico digno de herói para o Retrô, repetiu a dose diante do Brasiliense, pelas quartas de final do campeonato nacional. O primeiro jogo acabou com o time pernambucano saindo na vantagem por 1 a 0.

No jogo de volta, o Brasiliense conseguiu igualou o confronto no agregado e fez a disputa pela vaga ser decidida nos pênaltis. Iluminado, o goleiro defendeu duas cobranças.

Ao todo, o arqueiro da Fênix acumulou incríveis seis defesas em 18 cobranças de pênaltis nos três mata-matas que os pernambucanos estiveram envolvidos neste Brasileirão.

Contra o América-RN, na segunda fase, foram três gols evitados. Já contra o Manauara, nas oitavas, mais dois foram defendidos. No número geral, é como se Darley tivesse pego um terço de todas as cobranças.

"Não tem nem explicação. Do jeito que as coisas aconteceram para a gente, nós merecíamos. Deus foi tão fiel em nossas vidas, de nos capacitar e agora estamos na Série C. Estou muito feliz, comemorando bastante com os companheiros. A gente merecia muito este acesso, o Retrô também", comentou o goleiro.

Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, Darley tem passagens pelo Feyenoord-HOL, Náutico, Criciúma, Tombense, América-MG, Botafogo-SP, CSA e Mirassol. Adquirido pelo Retrô no início desse ano, o camisa 1 tem dado alegria ao torcedor do Azulão.

Agora buscando o título da competição, o próximo desafio do Retrô na Série D etá marcado para este domingo (8). Na ocasião, a equipe de Camaragibe recebe o Itabaiana, às 17h, na Arena de Pernambuco. A volta está agendada para o dia 15 deste mês, às 16h, no Mendonção, em Sergipe.

