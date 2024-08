Retrô vence América-RN nos pênaltis e avança à terceira fase da Série D

A- A+

Foi no sufoco. Neste domingo (04), o Retrô teve que suar muito para eliminar o América-RN nas disputas de pênaltis. Depois de um tempo normal em que as equipes não saíram do 0x0, a decisão do confronto da segunda fase da Série D foi decidida na marca da cal. E depois de 18 cobranças, a Fênix de Camaragibe saiu vencedora pelo placar de 7x6.

Após 1x1 na Arena das Dunas, na semana passada, Retrô e América-RN não queriam saber de dúvidas e partiram para cima. Ambos times tiveram suas melhores oportunidades com tiros de fora da área na primeira etapa, mas sem conseguir balançar as redes. Quando tudo parecia certo para os times se encaminharem para os vestiários, o zagueiro potiguar Rafael Jansen foi obrigado a matar um contra-ataque e foi para o chuveiro mais cedo.

Na volta do intervalo, o América adotou uma postura mais defensiva, enquanto o Retrô encurralou o adversário em seu campo de defesa. A equipe pernambucana ensaiou um blitz nos minutos finais, até arrancando o grito de gol do seu torcedor depois de uma finalização de Leonam, que foi na rede pelo lado de fora. Mas ficou tudo mesmo para a decisão do tiro livre dos 11 metros.

Ambas equipes converteram suas primeiras cobranças. Mas Renato Henrique, do Retrô, deixou o seu torcedor aflito após parar no goleiro adversário. O América se manteve 100% até a terceira cobrança, foi quando o goleiro Darley decidiu brilhar.

Defendeu a quarta cobrança, no tiro no meio do gol do zagueiro Alan e parou Marcos Ytalo, que tinha a bola da classificação do time potiguar nos pés na quinta batida de pênalti. A disputa foi para as alternadas, e depois de quatro batidas perfeitas pro Retrô e três para o América, Darley voltou a brilhar, pegando o chute de Gustavo Ramos e colocando a Fênix de Camaragibe na terceira fase da competição. O próximo adversário será o Manaura - AM, que eliminou o Tocantinópolis.





