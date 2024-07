Série D: Retrô tem retrospecto positivo contra América-RN

A- A+

A busca pelo acesso à Série C continua para o Retrô neste fim de semana. No próximo sábado (27), o clube pernambucano vai a Natal para enfrentar o América-RN, às 18h, na Arena das Dunas.

O confronto é o primeiro desafio na fase de mata-mata Série D. Como aliado, o Retrô terá o bom retrospecto contra o adversário.

As equipes se encontraram duas vezes na temporada de 2022, também pela Série D. No jogo do primeiro turno, fora de casa, o Retrô faturou um ponto após empatar por 0x0.

Na Arena de Pernambuco, no jogo da volta, a Fênix venceu por 1x0, com gol de Mascote, que ainda está no clube e integra a lista de artilheiros da Série D.

Campanha das equipes na Série D

Os clubes tiveram desempenhos semelhantes na competição: ambos com 26 pontos. O Retrô terminou a primeira fase na vice-liderança do grupo A4 e terá a vantagem de disputar a decisão em casa.

No grupo A3, o Mecão ficou em terceiro lugar, atrás de Iguatu e Treze.

