Futebol Retrô vence CSE, avança em segundo e pega o América-RN na segunda fase da Série D Fênix terminou etapa de grupo na segunda posição do A4 e terá vantagem de decidir segundo jogo do mata-mata em casa

Já classificado ao mata-mata, o Retrô venceu o CSE por 2x1, neste domingo (21), na Arena de Pernambuco, pela última rodada do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Fênix terminou na segunda posição, com 26 pontos. Na segunda fase, o time de Camaragibe enfrenta o América-RN, que ficou em terceiro no A3. As datas e horários dos confrontos do mata-mata ainda não foram definidos.





Diante do CSE, o Retrô balançou as redes com Mascote e João Pedro. Índio descontou para os alagoanos.



Outro representante pernambucano da Série D, o Petrolina não avançou de fase, terminando apenas na sétima colocação, com 10 pontos, após perder por 3x0 da Jacuipense, no Barretão, em Sergipe. Como os sertanejos terminaram apenas na oitava colocação do Campeonato Pernambucano, o clube não disputará a Série D em 2025.

