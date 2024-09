Anápolis x Retrô: fora de casa, Fênix duela primeiro jogo na busca pelo título da Série D

A- A+

O Retrô está a dois passos de fazer história no futebol nacional e se consagrar como campeão da Série D do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Neste domingo (22), a Fênix encara o Anápolis-GO, às 16h, no estádio Jonas Duarte.

A trajetória até a grande decisão não foi fácil para o clube pernambucano. Após terminar a primeira fase em segundo lugar, enfrentou quatro disputas de pênaltis até a final, eliminando América-RN, Manauara EC, Brasiliense e Itabaiana.

Contra o Brasiliense, nas quartas de final, o Retrô conquistou o acesso inédito para a Série C 2025.

Fundado em 2016, o Retrô participou da Série D do Campeonato Brasileiro em quatro temporadas, estreando em 2021. Após “bater na trave” por dois anos consecutivos, finalmente concluiu o maior objetivo. Nomes experientes como Toty, Giva e Fialho foram cruciais para a conquista.

Destaque do Retrô no último jogo contra o Itabaiana, o atacante Fialho mostrou confiança para enfrentar o Anápolis na grande decisão. Ele pediu apoio da torcida no jogo de volta, que acontece no próximo domingo, na Arena de Pernambuco.

“Fizemos uma semana bem produtiva, trabalhando firme e forte para, se Deus quiser, conseguir a primeira vitória e partir para o segundo jogo com vantagem para conquistar o título", disse o atacante.

"Nossa equipe já mostrou que não importa se o jogo é fora ou dentro de casa, nós buscamos fazer o melhor trabalho possível e tenho certeza que vamos vencer lá. Vou dar o meu melhor para conseguir ajudar minha equipe e peço que a torcida do Retrô acredite na gente, esteja apoiando os 90 minutos na Arena. Tenho certeza que vamos conseguir retribuir e conquistar o título", pontuou o jogador.

Invencibilidade do adversário não preocupa

Adversário do Retrô, o Anápolis vem de uma sequência de sete jogos de invencibilidade na Série D, com duas vitórias e cinco empates. A última derrota do clube goiano como mandante aconteceu ainda na primeira fase, em julho.

Apesar da invencibilidade, a Fênix pode olhar o cenário de forma positiva, já que o adversário acumula um jejum de cinco jogos sem vencer.

Onde assistir o duelo entre Anápolis x Retrô?

A grande decisão da final da Série D entre Anápolis e Retrô terá transmissão no canal do YouTube da TV Retrô.

