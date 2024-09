Retrô x Anápolis: saiba onde assistir a finalíssima da Série D

A- A+

O Retrô chegou em um dos seus momentos mais importantes nesses oito anos de jornada. De um clube que foi criado para os filhos do presidente jogar até uma final da Série D. Neste domingo (29), na Arena de Pernambuco, a Fênix recebe o Anápolis, pelo jogo de volta e precisa vencer por dois gols de diferença para levar a taça no tempo normal, já que perdeu por 2 x1 na ida.

O Retrô acumulou temporadas em que foi eliminado no mata-mata da Quarta divisão, mesmo apresentando bom futebol e, por vezes, uma relativa superioridade em relação aos adversários. Em 2024, o clube de Camaragibe não encantou tanto como antes, mas sob o pragmatismo de Itamar Schülle, soube encontrar o caminho do acesso.

A Série D é pauta de várias discussões, principalmente pelas quatro fases eliminatórias que tem até o sonhado acesso. Nelas todas, o time pernambucano acabou indo pelo caminho de maior emoção, vencendo nos pênaltis o América-RN, Manauara-AM, Brasiliense e Itabaiana-SE, esse último nas semis.

Caso a Fênix vença o Anápolis por um gol de diferença, o título da Série D será definido nas penalidades. Em todas as fases anteriores, o clube contou com a estrela do goleiro Darley, que defendeu ao menos uma cobrança.

“Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Esperamos não precisar dos pênaltis, assim como falei em outras ocasiões (risos), porque não há uma lógica, mas se precisar, estamos treinados e preparados”, declarou o arqueiro.

Darley, goleiro do Retrô, pegou ao menos uma cobrança de pênalti em todas as quatro decisões de pênaltis do clube nesta Série D - Divulgação

Apesar da confiança no goleiro nos momentos decisivos, a equipe azulina garante tentar a virada durante os 90 minutos, fato que apenas o São Raimundo-PA e o Botafogo-PB conseguiram em 2009 e 2013, respectivamente. Para essa remontada histórica, Darley cita o que é necessário fazer.

“Precisamos ter um pouco mais de atenção. Os gols que a gente sofreu lá poderia ter sido evitado. Agora é colocar tudo que o professor Itamar tem colocado para a gente”.

O Retrô, mais uma vez, anunciou que terá ingressos gratuitos em mais uma decisão na atual edição da Série D. As entradas já estão disponíveis e podem ser garantidos on-line ou no dia do jogo, na Arena de Pernambuco.

