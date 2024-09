A- A+

Exclusiva Santa Cruz: após empréstimo, Rokenedy mira 2025 com mais oportunidades no Arruda No empréstimo ao Jaguar, goleiro de 22 anos conquistou título e acesso na Série A2 do Pernambucano

No futebol, uma das posições mais difíceis de se atuar é a de goleiro. Há quem diga que é a mais ingrata, porque qualquer erro costuma ser fatal. Também tem quem afirme que essa função exige maturidade e o auge se atinge mais tarde do que em outras posições. Com exclusividade para Folha de Pernambuco, Rokenedy, jovem goleiro do Santa Cruz, deseja se provar no clube em 2025 e mostrar que já é digno de confiança da torcida.

Oriundo de Sergipe, Rokenedy chegou ao Santa Cruz em 2019 para fazer parte do grupo do sub-17. Logo no ano seguinte, o atleta se converteu num dos destaques do time tricolor na disputa da Copa São Paulo. O goleiro passou a ser desejado por outras camisas e foi emprestado ao Athletico-PR e também teve uma passagem no São Paulo.

No ano passado, Rokenedy retornou ao Arruda e agora aos 22 anos, tenta conquistar seu espaço na equipe principal do Santa Cruz. Na última temporada, não obteve a minutagem desejada, mas o empréstimo ao Jaguar, para a disputa da Série A2, deu a sonhada sequência que o atleta queria.

Rokenedy ainda não teve oportunidades com a camisa profissional do Santa - Reprodução/@rokenedy_santos_02

“A temporada [no Santa] foi um pouco complicada porque tínhamos apenas o estadual e a pressão era grande. Eu, como mais jovem, o staff não queria essa responsabilidade para mim, mas sempre estive preparado para aproveitar a oportunidade”, garantiu o goleiro.

“Já essa passagem no Jaguar significou muito coisa para mim. Graças a Deus, eu fiz uma competição boa. Foi o primeiro clube onde eu tive essa sequência como profissional e ainda consegui o acesso e título fazendo grandes partidas. Foi uma competição que vai ficar marcada na minha vida”, analisou

Qualidade é o que importa

Atuando entre os profissionais, além do Santa e Jaguar, o atleta também passou pelo Fluminense-PI e o Maguary, de Bonito, time em que pôde realizar dois jogos. Em resumo, aos 22 anos, Rokenedy atuou apenas 15 partidas como profissional. Ainda assim, se mostra confiante que tem tudo necessário para assumir a camisa 1 tricolor.

“Eu entendo que sou novo para a posição. Sei que tem esse ditado, que quanto mais velho [o goleiro] melhor, mas não entendo assim. Para mim, o que importa é dentro de campo. A idade importa, a experiência conta, mas eu mostro que tenho talento e técnica”, começou.

Rokenedy fez 13 partidas consecutivas no Jaguar - Reprodução/Jaguar

“A oportunidade vai aparecer na hora certa. Não podemos acelerar o processo, o staff do clube tem o planejamento e eu sou muito respeitoso com a hierarquia, com os treinadores e comissão. O que eu mais quero é contribuir da melhor maneira que for possível”.

Posto à prova

Durante o período que esteve no clube de Jaboatão, Rokenedy afirmou que aprendeu bastante com a oportunidade, com os treinamentos ao lado do preparador Washington e do experiente Rodrigo Carvalho, além das situações de jogo que enfrentou.

“O momento em que me senti mais preparado foi na semifinal, quando eu falhei contra o Vitória. Foi ali que percebi que estava pronto, concentrado no objetivo. Não é fácil estar vencendo a eliminatória por três gols e no jogo de volta levar dois logo em sequência e o segundo ser com uma falha sua”, iniciou.

Com treinos no Ninho das Cobras e partidas no Arruda, Rokenedy disse se sentir em casa em toda Série A2 - Reprodução/Jaguar

“Mas eu já estava pronto para esse momento [de estar forte mentalmente para recuperar-se]. O preparador de goleiros Washington, ex-Santa, me deixou pronto, me auxiliou no meu crescimento e isso foi fundamental”.

Ainda segundo o goleiro, as férias não duraram muito. Após o título no último sábado (20), o atleta já volta aos treinamentos nesta semana e deve se manter preparado para iniciar a próxima pré-temporada ao lado do staff coral.



