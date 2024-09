A- A+

Oficialização Santa Cruz está perto de tornar oficial a chegada de Harlei Menezes, novo executivo de futebol Todo experiência do profissional em comandos diretivos foi no Goiás, clube em que foi ídolo dentro de campo

O Santa Cruz finalmente encontrou seu nome para o novo executivo de futebol. Desde o último final de semana, surgiram informações que Harlei Menezes, ex-Goiás, estava acertado com o Tricolor do Arruda. Segundo a assessoria de imprensa do clube pernambucano, o profissional será anunciado hoje (30) ou nesta terça-feira (01).

Depois de uma longa procura, que envolveu mais de dez nomes analisados, o Santa Cruz decidiu finalmente por Harlei Menezes, como o responsável por comandar o setor de futebol do clube.

Ainda no início do mês de setembro, em entrevista para Folha de Pernambuco, a direção tricolor afirmou que buscava alguém do perfil de Francisco Sales, com formação e experiência dentro do meio do futebol.

Após terminar a carreira como goleiro, ele assumiu o cargo de diretor de futebol do Goiás, durante as temporadas de 2014 e 2016. Em 2017, assumiu como assessor da presidência executiva do clube esmeraldino. Também entre 2020 e 2023, ocupou o cargo de vice-presidente do Alviverde.

Veja também

Treinador Santa Cruz: Itamar Schülle é esperado no Arruda nesta terça-feira (01)