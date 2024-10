Executivo afirma que Santa Cruz irá acabar com tabus: "Vamos ganhar clássicos e títulos"

A- A+

Um aspecto que incomoda o torcedor do Santa Cruz são os tabus que o clube enfrenta. Em 2025, caso não vença título algum e não bata Náutico e Sport, o Tricolor completará oito anos sem ser campeão e cinco sem vencer um clássico local. Novo executivo de futebol, Harlei Menezes, se mostrou confiante que essas marcas serão superadas pelo clube no próximo ano.

"Não me incomoda nenhum pouco esse retrospecto de clássico, não tenho medo desses jogos. O Santa Cruz vai ganhar clássicos e títulos. O clube tem condições e história para isso, não temos nenhum tipo de problema com isso", afirmou.

“Vamos em busca de resgatar tudo aquilo que o clube sempre foi, um gigante do futebol. Só de olhar para a arquibancada do Arruda, todo mundo entende quem é o Santa Cruz", completou.

O último título do Santa foi em 2016, último ano em que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, e venceu o Pernambucano e Copa do Nordeste, esse último, maior conquista da história do clube. Desde então, a Cobra Coral ficou no quase no Estadual de 2020, quando perdeu para o Salgueiro nos pênaltis, e nunca mais figurou em final alguma com seu time principal.

Santa Cruz conquistou a Copa do Nordeste em 2016 - Antonio Melcop/Santa Cruz F.C.

Para 2025, Harlei garante que o Santa Cruz irá brigar por todos os títulos que irá disputar: Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Série D. "Santa Cruz entra para disputar o título nas três competições. Nós não falamos nada de diferente de sermos vencedores, vamos organizar o clube para ganhar tudo, nada menos do que isso. Se vamos conseguir, o tempo vai mostrar".

Clássicos

O outro ponto de incômodo é da seca de vitórias em clássicos contra Náutico e Sport. O último duelo deste gabarito em que o time do Arruda saiu vencedor foi no dia 19/07/2020, quando derrotou o Sport, na Ilha do Retiro, por 2 x 1, pela primeira fase do Estadual, obrigando o rival a disputar o quadrangular do rebaixamento.

Pipico fez os gols da última vitória do Santa Cruz contra o Sport em 2020

O técnico do clube naquela situação foi o mesmo, Itamar Schülle, que mostrou tranquilidade diante do assunto e relembrou já ter estado do lado vencedor. “Em 2020 joguei vários clássicos aqui, perdemos um só e os demais ganhamos. Esse ano a gente perdeu dois e empatamos outros dois. Futebol é assim, você não determina o que vai acontecer dentro do campo”, iniciou o treinador.

"Para mim, vencer clássicos é de suma importância, mas você tem que estar pronto para ganhar os outros jogos também. Os três pontos são os mesmos, temos que estar preparados para tudo", concluiu.

Desde então, foram 15 partidas disputadas pelo Santa contra seus maiores rivais. O retrospecto é de oito empates e sete derrotas, sendo que em quatro oportunidades, a Cobra Coral acabou sendo eliminada nas semis do Pernambucano.

Lista de confrontos

29/07/2020 - Náutico (6) 0 x 0 (7) Santa Cruz - Semifinal do Campeonato Pernambucano

14/03/2021 - Santa Cruz 1 x 1 Sport - Campeonato Pernambucano

31/03/2021 - Santa Cruz 1 x 2 Sport - Copa do Nordeste

18/04/2021 - Náutico 2 x 1 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano

09/05/2021 - Náutico 2 x 1 Santa Cruz - Semifinal do Campeonato Pernambucano

19/02/2022 - Sport 2 x 2 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano

16/03/2022 - Náutico 1 x 1 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano

02/04/2022 - Náutico (4) 0 x 0 (3) Santa Cruz - Semifinal do Campeonato Pernambucano

15/01/2023 - Santa Cruz 3 x 3 Náutico - Campeonato Pernambucano

11/03/2023 - Sport 2 x 0 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano

18/03/2023 - Sport 0 x 0 Santa Cruz - Copa do Nordeste

20/01/2024 - Sport 2 x 1 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano

27/01/2024 - Santa Cruz 1 x 2 Náutico - Campeonato Pernambucano

09/03/2024 - Santa Cruz 1 x 1 Sport - Semifinal do Campeonato Pernambucano

16/03/2024 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz - Semifinal do Campeonato Pernambucano



Veja também

Sport Lucas Lima comenta sobre possibilidade de ficar no Sport para 2025: "Sabem meu desejo"