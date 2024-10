Santa Cruz: Dono de bons trabalhos, Itamar Schülle é visto como ponto de confiança no Arruda

A- A+

O primeiro grande retorno do Santa Cruz para 2025 aconteceu dentro da área técnica. Dono de bons números na atual temporada, Itamar Schülle tornou-se um ponto de confiança para diretoria e torcida tricolor. Em resumo, o treinador termina o ano com mais de 50% de aproveitamento e título da Série D com o Retrô.

Em Pernambuco, Itamar vestiu duas camisas, a do Santa e do Retrô. Em ambos os clubes, o profissional deixou boas credenciais. Pela Cobra Coral, o treinador está na sua segunda passagem. Em 2020, fez um bom trabalho, com 51,85% de aproveitamento, mas acabou marcado por perder o título estadual para o Salgueiro e pela saída no meio da Série C daquele ano.

Retornando em 2024, o catarinense tinha um cenário ainda mais desafiador, porém ainda assim conseguiu produzir um bom trabalho, onde dessa vez teve 53,85% de aproveitamento. “Nessa minha segunda passagem, montamos um time em 20 e poucos dias. Mas graças a Deus, foi um trabalho muito bem executado e o resultado principal foi conquistado, a classificação à Série D”, refletiu.

Após o Campeonato Pernambucano, o comandante foi emprestado ao Retrô, onde manteve os altos números e chegou ao título da Série D e consequente acesso à Terceirona. Muitas dúvidas foram geradas enquanto ao retorno, mas Itamar fez valer sua palavra.

“Tinha deixado claro que voltaria. Terminei meu trabalho de uma maneira linda, e retorno. E vamos juntos construir um trabalho bonito e conquistar os objetivos que temos”, falou Itamar na reapresentação.

Dessa forma, com o retrospecto de bons serviços e o respeito enquanto quem honra seus compromissos, Itamar é visto como um ponto de confiança para conquistas em 2025. “Eu fico muito feliz de ter criado essa imagem para o torcedor [de confiança no trabalho]. Isso tudo é reflexo do trabalho, da seriedade que enfrentamos e da transparência que temos com todos”, contou.

Com a confiança que irá repetir um bom trabalho, Itamar afirmou que o Santa irá brigar por títulos e reforça que isso só será possível a partir de uma boa formação de elenco. “Em todas as competições, o Santa Cruz não pode disputar sem ter o objetivo de chegar para brigar pelo título. Vamos lutar por todas, mas o momento agora é de ser certeiro do elenco que vamos contratar, tudo parte daí.

Contratações

Buscando atender os pedidos do treinador, o clube anunciou o nome de dois reforços nesta quarta. O primeiro foi um retorno, o atacante Thiaguinho, artilheiro do clube em 2024, com quatro gols em 12 partidas. O atleta já tinha sido confirmado pelo presidente Bruno Rodrigues há uma semana e chega por empréstimo.

A segunda chegada é do goleiro Moisés, ex-ABC. Formado pelo Sampaio Corrêa, o arqueiro de 24 anos encontrou seus melhores momentos com a camisa do Maranhão. Em três temporadas com o Bode, conquistou o título estadual em 2023 e no mesmo ano foi considerado o melhor goleiro da Série D. O atleta chega em definitivo ao Arruda.

