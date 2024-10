A- A+

Plantel Retornando ao Santa Cruz, Itamar Schülle enfatiza montagem de elenco: "Momento de ser certeiro" Para o treinador, as pretensões do clube passam por uma boa formação de elenco

O Santa Cruz, enfim, passa a planejar a temporada de 2025. Nesta terça-feira (01), além de apresentar o novo executivo de futebol, o dia marcou o retorno de Itamar Schülle, treinador que conquistou a classificação do clube à Série D do próximo ano. Para o comandante, o atual momento de construção do elenco vai ditar o que o clube brigará na próxima temporada.

Apesar de não ter alcançado a final do Campeonato Pernambucano, o elenco de 2024 conquistou o principal objetivo do clube, ter um calendário com competição nacional no segundo semestre de 2025. Muitos desses jogadores deixaram boa impressão e são alvos de desejo para retornar ao Arruda. Dessa forma, Itamar destacou o perfil que quer no plantel.

Presidente Bruno Rodrigues recebeu Itamar Schülle novamente no Arruda - Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Independente se já passaram por aqui ou não, o perfil de atleta que eu desejo aqui é de quem queira vestir a camisa do Santa Cruz. Alguns jogadores tiveram esse perfil de entrega, de deixar o melhor, compraram a ideia. Esse tipo de personalidade, é a que eu quero contar", refletiu.

Ainda assim, o técnico tricolor mostrou pés no chão e afirmou que será necessário ser assertivo nas contratações. "Nós vamos fazer uma equipe dentro daquilo que o Santa Cruz necessita e da realidade financeira. Essas contratações vão ser muito bem avaliadas, a gente vai tentar minimizar os erros", disse.

Elenco atual

De maneira oficial, o Santa Cruz tem 11 jogadores com contrato profissional. Além disso, conta com a provável chegada do atacante Thiaguinho, informação que já divulgada pelo presidente Bruno Rodrigues. Somado aos atletas que vão ser aproveitados da base, o Tricolor já possui 15 atletas e a expectativa da direção coral é de reunir um elenco de até 30 jogadores. Portanto, o clube deve contratar mais 15 novos nomes na próxima janela.

Goleiros:

Rokenedy

Thiago Henrique

Zagueiros:

Ruan Robert

Ítalo Melo

Volantes:

Lucas Siqueira

Carlos Henrique

Henrique Lordelo

Lucas Bessa

Meias:

Felipe Cardoso

Matheus Melo

Atacante:

Gilvan





Veja também

Liga dos Campeões Champions League: Barcelona goleia Young Boys; Arsenal e Manchester City também vencem