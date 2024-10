A- A+

Imposição Santa Cruz: Harlei Menezes diz que vai impor perfil do elenco: "Nada menos que a torcida merece" Executivo de futebol foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (01), no Arruda

Nesta terça-feira (01), no Estádio do Arruda, foi apresentado oficialmente o novo executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes. O profissional afirmou que irá lutar pela retomada da essência do clube e que vai exigir um perfil de atletas brigadores para o elenco.

“Eu vou impor [o perfil do elenco]. O jogador do Santa Cruz vai que deixar a alma em campo, vai ter que entender que aqui não se negocia nada, aqui se vence, se luta até a última gota de suor e sangue. Quem quiser vestir essa camisa, que venha com comprometimento”, disse o executivo.

Ao lado do presidente Bruno Rodrigues, Harlei Menezes foi apresentado com um discurso de retomada das tradições tricolores - Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Revelado há algumas semanas, o Santa Cruz contará com um orçamento de cerca de R$ 450 mil para a montagem do elenco de jogadores. Diante desse cenário de escassez financeira, o profissional determinou como o clube precisará se portar diante do mercado.

“Nesse primeiro momento, nós estamos colhendo todas as informações dentro do clube e daquilo que precisará ser feito de maneira imediata. Pelo momento da competição do mercado, precisamos focar na montagem do elenco e o Santa não pode ficar para trás, esse é a nossa principal prioridade”, começou.

“Teremos que ter competência para montar um time valente, competitivo, a cara da nossa tradição e estamos atentos para todas as peças que vão montar esse quebra-cabeça”, concluiu.

Dessa forma, o Santa Cruz poderá apostar no mapeamento de jogadores fora do radar, atletas que figuram em divisões inferiores, algo que Harlei diz estar habituado. ““Eu nunca tive a oportunidade de montar elencos com medalhões, com caras acima da média, porque sempre foram trabalhos de recuperação. Então esse foi o universo em que transitei muito, estou familiarizado com essa situação” analisou.



