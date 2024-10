A- A+

SANTA CRUZ Santa Cruz anuncia contratação do goleiro Moisés, ex-Maranhão Aos 24 anos, defensor soma passagens também pelo ABC-RN e Sampaio Corrêa

Dando continuidade ao planejamento para a temporada de 2025, o Santa Cruz anunciou na tarde desta quarta (2) a contratação do goleiro Moisés, de 24 anos.

Com passagens por Sampaio Corrêa, Fluminense de Feira, Nacional-AM, Maranhão e ABC-RN, o atleta é mais uma contratação realizada após a chegada do novo executivo de futebol, Harlei Menezes. Mais cedo, o Tricolor oficializou o retorno do atacante Thiaguinho, de 26 anos.

Na temporada de 2024, Moisés atuou em 37 partidas, sendo 36 pelo Maranhão - incluindo campeonato estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D - e uma pelo ABC-RN, pela Terceira Divisão.

