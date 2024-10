A- A+

Tricolor Itamar Schülle diz saber fórmula para conquistar acesso à Série C com o Santa Cruz em 2025 Em 2024, treinador foi o responsável por comandar o acesso do Retrô

Atual campeão brasileiro da Série D com o Retrô, Itamar Schülle é uma das principais esperanças do Santa Cruz para 2025. Experiente treinador de 58 anos, o profissional diz já saber o caminho das pedras para repetir o feito do acesso, mas agora com a camisa tricolor.

“Para me manter nesse mesmo nível, é necessário que eu continue fazendo a mesma coisa que já venho produzindo. Poder ser transparente e leal com todos, ter equilíbrio de saber como e quando cobrar o elenco, essas coisas que são pequenas, eu tenho que manter, porque isso que faz a diferença", declarou o treinador.



Quando questionado sobre a pressão de repetir uma campanha de acesso em 2025, o treinador garantiu que já está com a cabeça focada nos próximos objetivos. “Ser campeão é muito bom, mas é uma alegria que passa em três horas. Você não consegue usufruir por uma semana, porque já tem cobranças de todos os lados", começou.

“A faixa de campeão, um dia vai se desgastar. A medalha que recebemos, um dia vai perder o brilho. Alguns até vão esquecer que fomos campeões. Mas o que ninguém vai tirar é aquilo que foi construído com cada atleta e funcionário", complementou.

Itamar Schülle conquistou a Série D pelo Retrô, mas confirmou retorno ao Arruda em 2025 - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ao fazer um balanço de vitórias e derrotas que teve em 2024, o treinador disse tirar proveito das vivências positivas, como na campanha do acesso e título da Fênix de Camaragibe.

"Tudo aquilo de bom que a gente vai aprendendo, vamos sempre transferindo para as equipes onde trabalhamos. Porque o objetivo principal sempre é esse. É conquistar o acesso, conquistar títulos. E tudo aquilo que foi conquistado lá, eu pretendo trazer pra cá e conquistar pelo Santa Cruz", argumentou o treinador.

Além das disputas do Campeonato Pernambucano e da Série D, o Santa Cruz também estará envolvido na Pré-Copa do Nordeste. O primeiro confronto deve acontece ainda nas primeiras semanas de janeiro e o adversário mais cotado é o Treze-PB. A definição dos confrontos, no ano passado, deu-se pelo ranking da CBF.

