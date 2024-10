A- A+

SAF Santa Cruz apresenta consultoria da SAF: "É o primeiro passo oficialmente para formalizar a SAF" Alvarez & Marsal foi apresentada nesta terça-feira (08), no auditório do Arruda

O Santa Cruz apresentou de maneira oficial, nesta terça-feira (08), no auditório do Arruda, a Alvarez & Marsal, empresa que fará a assessoria do clube durante todo processo de formalização do clube em SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Para Bruno Rodrigues, presidente do clube, essa é a primeira etapa do clube nesse trâmite.

"Apresentamos a Alvarez & Marsal, empresa que decidimos contratar, para assessorar a implementação da SAF, ou seja, a constituição, o diagnóstico e a captação. Para então, formalizar e efetivar a sonhada iniciativa", declarou o presidente.

Representando a empresa americana, que está há 20 anos no Brasil, Gabriel Souza detalhou o passo a passo do que será feito no Santa Cruz. Segundo as partes, o contrato durará 90 dias e foi assinado no último dia 30/09.

“O projeto está dividido em duas partes. A Fase 1, de até 90 dias, a gente vai construir um plano de negócios, entendendo como seria o modelo da SAF do Santa Cruz, pensando na transferência do negócio para uma empresa nova", iniciou.

Gabriel Souza, representante da Alvarez & Marsal, detalhou o passo a passo do planejamento até a implementação da SAF tricolor - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"Paralelamente, vamos buscar entender qual a melhor estrutura e o tipo de investidor que se adequa para o futuro que o clube almeja. Tendo sucesso nessa análise, seguiremos todos os ritos previstos pelo estatuto e traremos investidores. Importante dizer que não chegamos com um grupo de investidores já definidos, vamos ainda construir o modelo que cabe ao clube".

Ainda segundo Souza, a Fase 2, aí, sim, ocorrerá a transição do projeto. "Tendo tudo isso, entramos na fase 2, que é a implementação e transição do Santa Cruz à associação SAF, que é o nosso projeto", contou o representante, que revelou que irá depender do clube e dos investidores se a empresa continuará prestando serviços após a venda.

Experiência

Há 40 anos, a Alvarez & Marsal acumula experiência no gerenciamento de recuperação e melhoria de desempenho de várias empresas. A empresa desembarcou no Brasil em 2004, em São Paulo, abrindo o primeiro escritório.

Desde a implementação da lei da SAF, em 2021, a companhia tem uma área específica para esportes e entretenimento e possui em seu portfólio, outros grandes clubes. “Há quatro anos temos uma área específica para esportes. Tivemos parcerias com o Cruzeiro, Coritiba, Figueirense, Corinthians e agora estamos começando aqui", contou o Gabriel Souza.

