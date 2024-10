A- A+

mercado Santa Cruz: recém-contratado, zagueiro Matheus Vinícius afirma que clube "merece estar na elite" Matheus Vinícius chega ao Tricolor após ter sido vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano com o Anápolis-GO.

O novo zagueiro do Santa Cruz, Matheus Vinícius, anunciado na manhã desta quarta-feira (9), afirmou que chega à equipe para somar e que o clube "merece estar na elite".



O jogador chega ao time após ter sido vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano com o Anápolis-GO, e demonstrou animação por poder vestir a camisa tricolor.



"O principal motivo para que eu esteja acertando com o Santa é quanto esse clube é grande e quanto ele merece estar na elite. Chego muito feliz pela oportunidade de vestir essa camisa e espero trazer felicidade para o torcedor e deixar meu melhor dentro de campo", disse o defensor.

Pelo Anápolis-GO, o zagueiro disputou 11 jogos na Quarta Divisão. No mesmo ano, o atleta também passou pelo Flamengo de Arcoverde, para a disputa do Campeonato Pernambucano, e defendeu as cores do Varginha, na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

Com 25 anos e 1,90m, o defensor acumula passagens por América-SP, Inter de Bebedouro, União-MS, Catanduva e CSE-AL. Ele também passou pelos clubes sul-coreanos Goyang Citizen e Pyeongtaek Citizen.



Agora no Santa Cruz, Matheus Vinícius quer iniciar preparação para poder agregar ao elenco.



"Satisfação enorme estar assinando contrato com o Santa Cruz, clube que eu sei que tem um peso enorme no futebol brasileiro, camisa gigantesca. As expectativas são as melhores, que se tratam de títulos e do acesso. Chego para agregar da melhor maneira possível ao grupo e conquistar esses objetivos de trazer felicidade ao torcedor", afirmou.

Mercado do Santa

O zagueiro é o terceiro reforço anunciado pelo Tricolor para o próximo ano e se junta a Thiaguinho e ao goleiro Moisés. Ainda nesta quarta-feira, o clube também anunciou o retorno do cria da base Éverton Sena.



O clube segue montando o elenco para o técnico Itamar Schulle, de volta ao Santa Cruz após ser campeão da Série D com o Retrô. O objetivo continua o mesmo: conquistar o acesso na Série D e a certeza de calendário para a temporada seguinte.

