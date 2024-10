A- A+

mercado Santa Cruz anuncia retorno do zagueiro Éverton Sena para temporada 2025 Na base do clube, o jogador conquistou os títulos do Brasileiro da Série C, Copa do Nordeste e cinco campeonatos pernambucanos

O Santa Cruz anunciou o retorno do zagueiro Éverton Sena, de 33 anos. Ele volta ao Arruda após nove anos para defender a Cobra Coral em 2025. Na base do clube, o jogador conquistou os títulos do Brasileiro da Série C, Copa do Nordeste e cinco campeonatos pernambucanos.

O último clube de Éverton Sena foi o Cascavel-PR, onde disputou seis jogos e marcou um gol. Em campo, o defensor atuou pela última vez em 9 de junho, em confronto contra o Brasil de Pelotas. Também em 2024, o zagueiro jogou no São Bento, onde jogou 11 partidas e balançou as redes uma vez.

Na base Tricolor, o zagueiro disputou 159 jogos, marcou sete gols. Pela Cobra Coral, Sena ganhou o apelido de "carrapato" do Arruda ao fazer Lucas Moura, do São Paulo, ir aos prantos durante um confronto das equipes na Copa do Brasil de 2011.



O atleta deixou o clube em 2016, e passou por diversos times, ocmo Londrina, Goiás, CRB, Novorizontino, Vitória, Cuiabá, Always Ready, da Bolívia, Remo e América-RN.

Mercado do Santa

O zagueiro é o quarto reforço anunciado pelo Tricolor para o próximo ano, e se junta a Thiaguinho, ao goleiro Moisés e ao defensor Matheus Vinícius. O clube segue montando o elenco para o técnico Itamar Schulle, de volta ao Santa Cruz após ser campeão da Série D com o Retrô. O objetivo segue o mesmo: conquistar o acesso na Série D e a certeza de calendário para a temporada seguinte.

Veja também

SANTA CRUZ Multicampeão pelo Santa Cruz, Everton Sena demonstra entusiasmo com retorno: "Alegria imensa"