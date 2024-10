Multicampeão pelo Santa Cruz, Everton Sena demonstra entusiasmo com retorno: "Alegria imensa"

A- A+

O “carrapato” do Arruda está de volta! Na tarde desta quarta-feira (9), o Santa Cruz oficializou a contratação de um velho conhecido da torcida tricolor. Após nove anos, o zagueiro Everton Sena, de 33 anos, volta a vestir a camisa do clube pernambucano e demonstrou entusiasmo com o retorno ao Recife.

“Para mim, é uma alegria imensa estar voltando para casa, para o clube que me revelou, que amo, respeito e admiro. Mesmo longe, eu estava torcendo para o Santa”, disse o zagueiro.

Revelado pelo Tricolor, Everton Sena disputou 159 jogos pelo Santa e conquistou sete títulos, sendo cinco campeonatos estaduais (2011, 2012, 2013, 2015 e 2016), um Brasileiro Série C (2013) e um título da Copa do Nordeste (2016) — sendo esses dois últimos inéditos para o clube.

Apesar das conquistas, um episódio em 2011 foi marcante em sua carreira. Sena ficou conhecido como o “carrapato” do Arruda ao fazer Lucas Moura, do São Paulo, chorar em campo num confronto entre as equipes na Copa do Brasil.

O atleta deixou o Santa em 2016 e vestiu a camisa de diversos times, como Londrina, Goiás, CRB, Novorizontino, Vitória, Cuiabá, Always Ready (Bolívia), Remo e América-RN.

“Estou muito feliz, tanto eu quanto a minha esposa, meu filho, de poder voltar para casa, de vestir e de honrar essa camisa, esse clube. Estamos muito felizes, sim, e também de voltar para casa para reencontrar amigos no clube e a torcida também. A torcida que abraça o time, que incentiva do início ao final, a torcida que faz toda a diferença, uma torcida gigantesca que conheço muito bem”, declarou o jogador.

O zagueiro é o quarto reforço anunciado pelo Tricolor para a temporada de 2025 e se junta ao atacante Thiaguinho, ao goleiro Moisés e ao defensor Matheus Vinícius. A expectativa é que 15 atletas sejam contratados até o início da pré-temporada.



