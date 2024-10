A- A+

Diretoria Ex-presidente do Santa Cruz, Tininho é especulado como executivo de futebol no América-RN Na próxima quinta-feira (17), o clube potiguar deve anunciar o novo executivo

Constantino Júnior, ex-presidente do Santa Cruz, é o nome favorito a assumir o cargo de diretor-executivo de futebol do América-RN. Tininho, como é conhecido no meio do futebol, é o atual presidente da Liga do Nordeste. A informação foi divulgada pelo jornalista Canindé Pereira, da Marcos Lopes TV, do Rio Grande do Norte.

Segundo informações que surgiram de Natal, a SAF do América marcou para a próxima quinta-feira (17), uma coletiva de imprensa para anunciar o novo executivo de futebol do clube potiguar. Dessa forma, Constantino Jr pode ser apresentado oficialmente nesta data.

Tininho fez parte da diretoria do Santa Cruz das conquistas de acessos da Série D até a Série A. Ainda com o Tricolor, conquistou alguns títulos, como do Campeonato Pernambucano e da Série C em 2013 e da Copa do Nordeste em 2016.

Em 2017, foi eleito presidente da Cobra Coral e permaneceu no cargo até 2021. No ano seguinte, após a renúncia de Alexi Portela, Tininho assumiu a presidência da Liga do Nordeste, entidade responsável por organizar o Copa do Nordeste e defender os interesses políticos e comerciais dos principais clubes da região.

Veja também

Inclusão Jogadoras do Recife Vôlei encontram alunos de projeto social do vôlei de surdos