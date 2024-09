A- A+

Futebol Presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior participa de comitiva na Tanzânia O convite foi realizado pela Embaixada da Tanzânia no Brasil, que tem realizado investimentos para desenvolver o futebol da região

Ex-presidente do Santa Cruz e atual mandatário da Liga do Nordeste, Constantino Júnior foi um dos convidados de uma comitiva enviada para a Tanzânia, país da África Oriental.

O convite foi realizado pela Embaixada da Tanzânia no Brasil, que tem realizado investimentos para desenvolver o futebol da região. Além de acompanhar o empate sem gols da seleção nacional contra a Etiópia, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, o dirigente também assistiu aos jogos da liga nacional - a Tanzanian Premier League.

“Tem a demanda de desenvolver os clubes, a liga local, que é grande. É um país de muita riqueza natural, mas também de muita dificuldade. É um projeto grande, envolvendo até a Unesco. Temos a pretensão de dar nossa colaboração para o futebol da Tanzânia. Vim a um jogo na cidade de Mwanza, também assisti ao Simba, que é o maior clube do país, multicampeão nacional. Estamos muito empolgados”, registrou Constantino.

Além de Constantino Júnior, estiveram presentes na visita ao continente africano Paulo Rogério Araújo (chefe do Departamento de Scout do Cruzeiro), Rodrigo Fonseca (agente Fifa), Fernando Costa (CEO da Fauzi Sports Business - empresa especializada em captação de recursos através de Lei de Incentivo) e Luciana Teixeira (chefe da delegação). O grupo também visitou o arquipélago de Zanzibar, que tem um estádio com capacidade para 15 mil pessoas – o Amaan Stadium.

“Presenciamos dificuldades e similaridades da África com o nosso país, a nossa região. Mas com uma possibilidade grande de desenvolvimento, pelo potencial e vontade de crescer dos atletas. Essa parceria deve estreitar os laços entre os país e auxiliar nesse projeto que o país tem de avançar”.

Um dos objetivos é de também potencializar a seleção nacional. No século passado, a Tanzânia havia disputado apenas uma edição da Copa Africana de Nações – em 1980. Depois de encerrar um hiato de 39 anos e se classificar para os torneios de 2019 e 2023, o país agora busca vaga na CAN de 2025, em Marrocos, e está garantida em 2027 por ser sede ao lado de Uganda e Quênia.

“A presidente do país é uma mulher (Samia Suluhu Hassan), a ministra da defesa é uma mulher (Stergomena Tax). Estão investindo, organizando o país. Inclusive, passamos cinco dias a mais no país. Pediram de todo jeito para que a gente ficasse, assinando os protocolos necessários. É algo grandioso, um projeto extremamente audacioso. Foi uma experiência maravilhosa”, concluiu.

