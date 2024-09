A- A+

Futebol Feminino Gabi Nunes assina com o Aston Villa e se torna uma das contratações mais caras do futebol feminino Medalhista de prata com seleção brasileira segue para novo clube por 300 mil euros

O Aston Villa, da Inglaterra, acertou a contratação de Gabi Nunes, um dos destaques da seleção brasileira feminina que conquistou a medalha de prata em Paris-2024.

A transferência da atleta, que até então atuava pelo espanhol Levante, entra para o top 10 das contratações mais caras do futebol feminino. A equipe britânica concordou em pagar a cláusula de rescisão da brasileira, de 300 mil euros (equivalente a R$ 1,87 milhão, na cotação atual).

As informações são do jornal Marca, segundo o qual a atacante é uma aposta do Aston Villa. A brasileira entrou no radar da equipe após uma temporada com 11 gols em 28 jogos pelo Levante, na Liga F, e três gols na Liga dos Campeões.

Gabi Nunes foi jogar no futebol espanhol em 2021, no Madrid CFF, onde chamou a atenção da diretoria do Levante.

Em comunicado, o clube espanhol agradeceu Gabi "pelo trabalho, empenho e profissionalismo durante a sua passagem como jogadora" e desejou a ela "o maior sucesso, tanto a nível profissional como pessoal".

Veja o top 10 das contratações do futebol feminino

Racheal Kundananji: 735.000 euros do Madrid CFF para o Bay FC

735.000 euros do Madrid CFF para o Bay FC Mayra Ramírez: 450 mil euros do Levante UD para o Chelsea

450 mil euros do Levante UD para o Chelsea Keira Walsh: 400.000 euros do Manchester City para o FC Barcelona

400.000 euros do Manchester City para o FC Barcelona Jill Roord: 350.000 euros do Wolfsburg para o Manchester City

350.000 euros do Wolfsburg para o Manchester City Pernille Harder: 350.000 euros do Wolfsburg para o Chelsea

350.000 euros do Wolfsburg para o Chelsea Lindsay Horan: 350.000 euros de Portland Thorns para Olympique Lyon

350.000 euros de Portland Thorns para Olympique Lyon Kyra Cooney-Cross: 320.000 euros de Hammarby para o Arsenal

320.000 euros de Hammarby para o Arsenal Geyse Ferreira: 300 mil euros do FC Barcelona para o Manchester United

300 mil euros do FC Barcelona para o Manchester United Sam Kerr: 300.000 euros do Chicago Red Stars para o Chelsea

300.000 euros do Chicago Red Stars para o Chelsea Gabi Nunes: 300 mil euros do Levante UD para o Aston Villa

