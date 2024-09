A- A+

Copa do Brasil Semifinal da Copa do Brasil 2024: veja data e classificados Corinthians, Vasco, Flamengo e Atlético-MG vão disputar o título do torneio nacional

Com as quatro equipes classificadas, a semifinal da Copa do Brasil 2024 já está programada no calendário do futebol brasileiro.

Os confrontos de ida e volta que vão definir os finalistas do torneio acontecem nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve nos próximos dias detalhas as datas e horários de cada partida.

Semifinal da Copa do Brasil 2024: classificados

Corinthians, Vasco, Atlético-MG e Flamengo são as quatro melhores equipes desta edição de Copa do Brasil.

Na última quarta-feira (11), O Timão passou pelo Juventude com um gol salvador no minuto final, enquanto o Vasco passou nos pênaltis contra o Athletico-PR.

Na quinta (12), o Flamengo passou pelo Bahia e o Atlético-MG superou o São Paulo.

O chaveamento já estava previamente definido. Nas semifinais, o Corinthians enfrenta o Flamengo e o Vasco disputa a vaga contra o Atlético-MG.

Semifinal da Copa do Brasil 2024: premiação

Todas as equipes que chegaram nesta fase do torneio receberam R$ 9,45 milhões em cota por participação.

Os finalistas podem aumentar ainda mais o rendimento financeiro. Disputar a final e ficar com o vice-campeonato deixa a equipe com R$ 31,5 milhões.

O campeão da Copa do Brasil 2024 vai receber R$ 73,5 milhões, além do somatório das outras cotas recebidas durante o torneio.

Veja também

ESPORTES Entenda como ciclista de "ultra-resistência" americana conseguiu dar a volta ao mundo de bicicleta