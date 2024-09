A- A+

Copa do Brasil Flamengo e Atlético-MG garantem as últimas vagas na semifinal da Copa do Brasil 2024 O Rubro-negro carioca passou pelo Bahia, enquanto o Galo superou o São Paulo

Flamengo e Atlético-MG garantiram as últimas vagas na semifinal da Copa do Brasil 2024, nesta quinta-feira (12). O Rubro-negro carioca voltou a vencer o Bahia por 1 a 0, enquanto o Galo empatou em 0 a 0 contra o São Paulo e avançou de fase pela vantagem na ida.

Os classificados da noite conquistaram R$ 9,45 milhões em cota por participação. Na próxima fase, o Flamengo encara o Corinthians e a outra disputa será entre Vasco e Atlético-MG.

Os confrontos de ida e volta que vão definir os finalistas do torneio acontecem nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai detalhar as datas e horários de cada duelo.

Flamengo x Bahia

Em desvantagem no confronto, o Bahia iniciou melhor a partida no Maracanã. Aos cinco minutos, Everaldo recebeu um belo passe de Everton Ribeiro e desperdiçou a chance cara a cara com o goleiro Matheus Cunha.

O Flamengo teve sua melhor chance na primeira etapa em cobrança de escanteio,nos minutos finais. Depois da bola desviada pelos rubro-negros, Bruno Henrique teve a oportunidade na pequena área e Marcos Felipe fez grande defesa.

Os donos da casa voltaram para o segundo tempo pressionando o Bahia. Em contra-ataque, Bruno Henrique forçou Marcos Felipe a fazer mais uma boa intervenção após finalização de fora da área.

E de tanto pressionar saiu o gol do Flamengo. Léo Ortiz achou um ótimo passe para Bruno Henrique. O atacante entrou na área e cruzou para Arrascaeta abrir o placar e sacramentar a classificação.

São Paulo x Atlético-MG

O Atlético-MG usou o mando de campo para iniciar a partida dominando o duelo diante do São Paulo. As melhores chances foram do Galo e aconteceram na reta final.

Aos 40 minutos, Hulk conseguiu se conectar com Paulinho, que recebeu livre em profundidade. O atacante levou até a entrada da área e bateu para defesa de Rafael.

Ainda no primeiro tempo, pareceu Pareceu replay! Nos acréscimos do primeiro tempo, a mesma jogada aconteceu. Hulk conduziu a bola em velocidade e serviu novamente Paulinho, que parou outra vez no goleiro tricolor.

O São Paulo chegou a ter uma boa chegada com Luciano no segundo tempo. O atacante tricolor não conseguiu balançar as redes e o jogo terminou empatado.



Veja também

Skate Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançam à semifinal do Mundial de skate street em Roma