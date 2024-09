Deixando a desejar como mandante, Sport tem sequência determinante em casa

A- A+

O Sport terá uma sequência de duas partidas dentro de casa que pode ser determinante na briga do clube pelo acesso à Série A.

Aliás, com o objetivo de subir em vista, o Rubro-negro precisa melhorar o desempenho diante de seu torcedor para celebrar ao fim da temporada. Os números mostram que o Leão é apenas o 11º melhor mandante desta edição da Série B.

Com 22 pontos conquistados de 33 possíveis, em 11 partidas, na Arena de Pernambuco, o Sport soma sete vitórias, um empate e três derrotas atuando em São Lourenço da Mata. Um aproveitamento de 66,6%.

Vale lembrar, porém, que a equipe tem um jogo a menos sob seu domínio, contra o Operário-PR - ainda não agendado pela CBF.

Quando o assunto é jogar em casa, o Rubro-negro tem campanha inferior a times como América-MG (29 pontos), Coritiba (25), Goiás (24), Amazonas (24) e Ponte Preta (23), que estão atrás na tabela de classificação.

Invicto no OBA, o Vila Nova, com 33 pontos, lidera a lista dos melhores mandantes, seguido do Mirassol, com 29. Também sem perder em Belo Horizonte, o Coelho, citado anteriormente, fecha o pódio.

A três pontos do G-4, o Sport pode ter na sequência dentro de casa o trunfo para retornar ao grupo que sobe de divisão. Neste domingo (15), às 18h30, recebe o CRB, na Arena de Pernambuco.

Será o primeiro desafio do técnico Pepa com o apoio dos rubro-negros em maioria, após duas partidas longe do Recife.

O português, inclusive, mostrou estar “ansioso” para o dia do jogo. Três dias depois, também em duelo agendado para São Lourenço da Mata, o Leão encara o Goiás, às 19h.

Desempenho fora de casa

Se quando mandante o Sport tem deixado a desejar na Segundona, longe da torcida a equipe da Praça da Bandeira tem números aceitáveis. Apenas Novorizontino e Santos, respectivamente, têm aproveitamentos melhor que o do Rubro-negro. Enquanto o atual líder garantiu 21 pontos fora de casa, o Peixe conseguiu 19. Com quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas, o Sport conquistou 17 pontos em terrenos adversários.

