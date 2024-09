A- A+

Sport Pepa vê Sport com personalidade e projeta encontro com torcida na Arena: "muito ansioso" Os dois primeiros compromissos do treinador à frente do Leão foram disputados fora de casa

A torcida do Sport parece estar entusiasmada com o início de trabalho do técnico Pepa no clube. Após o empate em 1x1 com o CRB, no Rei Pelé, os torcedores presentes no estádio aplaudiram a atuação da equipe, que foi superior ao time da casa, mas não saiu com os três pontos por conta das inúmeras chances desperdiçadas.

Satisfeito com o desempenho do Leão, o técnico Pepa comentou a reação dos rubro-negros, e garantiu que o elenco seguirá dando a vida para representar os torcedores na sequência da Série B.

"Significa que reconheceram, que se identificaram com o time, e temos sempre que fazer isso. Temos que lutar pelos três pontos, ter entrega máxima. Às vezes vão acontecer erros, faz parte, mas o compromisso com a torcida é dar a vida em campo. Sinto que eles vão ver isso no time, vão se ver no elenco e vão nos empurrar", enfatizou o treinador, antes de pontuar que a tendência é o Sport ter a mesma postura dentro ou fora de casa.

"Mais do que o estilo do Pepa, é o estilo do Sport. É o nosso desafio ter essa identidade, seja fora ou em casa. Já percebi que os times que jogam fora, encolhe-se um pouco, e nós não queremos isso. Queremos uma equipe com personalidade, sabemos dos riscos, mas para conseguir os objetivos temos que ter audácia, ser corajosos e não ter medo de jogar", salientou.

Depois de dois jogos à frente do Sport, Pepa vai comandar o Leão como mandante pela primeira vez desde que desembarcou no clube. No domingo (15), às 18h30, o time enfrenta o CRB mais uma vez pela Segundona.

Havia a possibilidade do confronto ser disputado na Ilha do Retiro, mas com a casa leonina em reta final de obras, o embate foi mantido para a Arena de Pernambuco, e o treinador português mostrou-se ansioso para ter a torcida ao seu favor.

"Preciso admitir que estou um pouco ansioso para jogar em casa, para não dizer muito. Estou muito ansioso para sentir aquele apoio e com a ajuda deles (torcedores) fica menos difícil, porque fácil nunca é. É uma Série B muito equilibrada e competitiva", relatou.

